Piden que se «presione» a la empresa de la plaza de toros para que sea accesible

La Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Apamex) volverá a poner sobre la mesa su reivindicación de que la plaza de toros sea accesible en la Comisión de Urbanismo, que se celebra hoy. Su presidente, Jesús Gumiel, exigió al ayuntamiento que «presione» a los empresarios que gestionan estas instalaciones para que respeten la normativa en materia de accesibilidad y cumplan su compromiso de colocar una plataforma o un elevador para que «todas las personas puedan asistir en igualdad de condiciones» a los festejos taurinos.

El presidente de Apamex recordó que fue el exalcalde, Miguel Celdrán, quien hace siete años anunció que la plaza de toros de Badajoz sería accesible. Así se lo habían comunicado los empresarios, a quienes Gumiel acusa de estar «dando largas» desde entonces. En este sentido, reclamó al ayuntamiento que actúe y que, amparándose en la Ley de Accesibilidad, sancione a los responsables del coso pacense, aunque «haya que llegar al cierre de las instalaciones», dijo.

Aunque el propio alcalde, Francisco Javier Fragoso, afirmó en una Comisión de Urbanismo en la que se trató este asunto que no habría festejos si no se hacían estas obras, finalmente, según Gumiel, lo que planteó el ayuntamiento fue la posibilidad de no comprar las entradas que cada año adquiere para repartir entre los usuarios de los centros de mayores. «Creemos que así solo se perjudica a los mayores, cuando el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, si puede impedir que no haya toros si se incumple la Ley de Accesibilidad», insistió.

Según Gumiel, desde el primer momento Apamex ha colaborado para que este proyecto se llevara a cabo, visitando la plaza de toros en varias ocasiones junto a los empresarios y el aparejador para buscar soluciones. «Les exigimos lo mínimo», aseguró el presidente de Apamex, quien señaló que incluso han aceptado que los aseos adaptados sean portátiles teniendo en cuenta que los festejos taurinos solo se celebran en la feria de San Juan. El colectivo también planteó en sus estudios otras «recomendaciones» como rebajar la altura del mostrador de la taquilla o que se mejorasen las rampas del entorno de la plaza.

Las obras para hacer accesible la plaza de toros consistirían en instalar una plataforma salvaescaleras o un elevador hidraúlico en algunas de las escaleras junto a las gradas, así como en habilitar un espacio para los usuarios en sillas de ruedas, por lo que habría que ensanchar algunos de los pasillos. La actuación, según sus estimaciones, supondría una inversión de unos 10.000 euros.

La asociación denunció esta situación ante el ayuntamiento en abril del 2013 y ese mismo año se incoó un expediente a los responsables del coso por incumplir la normativa de accesibilidad. El presidente de Apamex recordó que su denuncia también se dirigía al aparcamiento de San Atón. En este último caso, según comparó Jesús Gumiel, a pesar de que la inversión es mucho más cuantiosa, 240.000 euros, la empresa del párking va a instalar un ascensor para hacer accesible sus instalaciones. De hecho, ya se le ha concedido la licencia de obra y los trabajos para colocar un elevador en la superficie de la plaza está previsto que comiencen en breve. «Lo que dan los empresarios de la plaza de toros son excusas, porque les hemos hecho los informes y hemos colaborado con ellos en todo. En mayo del 2011 anunciaron que harían la obra y han engañado al ayuntamiento», criticó.

PROYECTO/ Fuentes municipales, a preguntas de este diario, explicaron que «en su momento» --aunque no precisaron la fecha exacta--, los empresarios de la plaza de toros presentaron un proyecto a la Concejalía de Urbanismo para hacer las instalaciones accesibles, pero se le comunicaron algunas «objecciones» y desde entonces no se ha recibido «ninguna contestación» a las mismas por su parte.

A lo que no respondió el ayuntamiento es a si, como espera el presidente de Apamex, el equipo de gobierno tomará alguna medida para que se cumpla la normativa en materia de accesibilidad en el coso de Pardaleras la próxima feria de San Juan.