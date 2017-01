Podemos denuncia la actuación de la Junta en un desahucio en Olof Palme de Badajoz

El grupo municipal de Podemos denunció ayer la actuación de la Junta en uno de los tres desahucios ejecutados en viviendas sociales de Suerte de Saavedra el pasado 19 de enero. En concreto, se refirió al caso del desalojo de un matrimonio y sus dos hijos, de 2 y 4 años, de un piso DE la calle Olof Palme.

El concejal de Podemos Fernando de las Heras, que compareció junto a la inquilina de la vivienda, Esmeralda Salazar, señaló que este desahucio ha sido «inmoral, ilegal e inconstitucional» pues, a diferencia de otros casos, no se ha avisado previamente a la familia de que se la iba a desalojar. En el auto en el que el juez autoriza el desalojo se hace referencia al adjudicatario de la vivienda, que Esmeralda Salazar y su marido ocuparon de la manera ilegal, según ella misma reconoció, hace tres años «porque me vi sin recursos y con un hijo de un año». Ahora el matrimonio duerme en un coche en la calle --ella tiene un contrato de 6 meses del Plan de Empleo Social y él está en el paro-- , mientras que los niños se quedan en casa de vecinos.

Fernando de las Heras defendió que esta familia no tiene «conductas asociales» y lamentó que no se estudien los casos de manera individualizada para evitar que estas personas se queden en la calle. Asimismo, criticó que la mesa muncipal de seguimiento del protocolo de desahucios de la Junta solo se haya reunido una vez y no se haya informado de estos últimos desalojos. También se quejó de que el IMSS no actúe en esto casos.

Según Esmeralda Salazar, cuando quiso regularizar su situación, le informaron de que antes tenía que entregar voluntariamente las llaves para poder solicitar una vivienda, pero no lo hizo porque no tenían donde ir.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, recordaron ayer que esta familia ocupaba la casa de manera ilegal y negó que no se les hubiese informado previamente del desahucio. «Sabía que se iba a producir tanto por el juzgado como por la Junta», aseguraron.

El concejal de Podemos, en su intervención señaló que, según la información facilitada por la secretaria general de Vivienda, en Badajoz hay 8.623 demandantes de una vivienda social y el parque está compuesto por 3.400, de ellas 2.452 en alquiler. En cuantos a los pisos vacíos, señaló que había 17 y que otros 53 están ocupados ilegalmente.

La Junta, por su parte, negó estos datos. Rebajó el número de solicitantes a «unos 200» y señaló que las alquiladas son 2.717. Asimismo, aseguró que en estos momentos no se dispone de ninguna vivienda libre, porque las recuperadas se están acondicionando y ya tienen nuevos adjudicatarios.