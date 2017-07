La policía local de Badajoz tendrá nueva jornada laboral pese al rechazo de los sindicatos

No hubo sorpresas. El PP y Ciudadanos sacaron adelante ayer la modificación de la jornada de la Policía Local de Badajoz pese a la oposición de PSOE, Podemos, y el concejal no adscrito, Luis García Borruel. También de los sindicatos, que protagonizaron una sonora protesta durante el pleno extraordinario en el que se debatió este asunto.

La concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, durante la sesión plenaria, y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, en un encuentro posterior con la prensa, defendieron que se ha aprobado «un magnífico acuerdo» para la policía local, en el que se ha hecho un «esfuerzo» por asumir «la mayoría» de las reivindicaciones que los sindicatos habían planteado. El alcalde —que utilizó su voto de calidad para aprobar la propuesta, pues la concejala de Hacienda sigue de baja— recordó que hay una sentencia judicial en la que se pone de manifiesto que la jornada que realizan los funcionarios de este cuerpo no es acorde a la legislación vigente y que para solucionarlo se han tomado como referencia los índices de compensación de la Policía Nacional. «En un 95% tienen un sistema similar y en algunas cuestiones incluso mucho más beneficioso», aseguró.

Para Fragoso, la falta de consenso con los sindicatos se debe a que ninguno de ellos quiere «ponerle el cascabel al gato» y firmar un acuerdo que contempla que haya agentes que tengan que hacer «dos, tres o cuatro jornadas más al año», dijo, al tiempo que recalcó que se ha buscado una solución que «minimiza» los efectos que tiene sobre la plantilla, pues la realidad es que ahora realizan una jornada «inferior» a la que marca la ley. Añadió que la otra fórmula para resolverlo —que nunca ha estado sobre la mesa, aclaró— hubiera sido obligarles a realizar las 1.640 horas exigidas, mientras que, con este sistema, de las algo de más 1.100 actuales pasarán a hacer 1.300 y el resto se compensará con los índices correctores.

El alcalde confió en que, una vez que «se reflexione» y se materialice este acuerdo, se compruebe que «es bueno» para la policía y, sobre todo, para la ciudad que, según dijo, contará con más servicios efectivos y se podrá seguir desarrollando el modelo de policía de proximidad, «que está siendo muy bien valorado por los vecinos», destacó.

Pero a los sindicatos no les convencen estos argumentos y así se lo hicieron saber al alcalde y a la portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, con sus pitos y abucheos. Francisco Díaz, delegado sindical de Aspolobba, insistió en que el equipo de gobierno no ha querido negociar «nunca» y señaló que desde el principio los representantes sindicales han pedido que se aplique el acuerdo que firmaron con el ayuntamiento en el 2015 que, según la concejala de Recursos Humanos, no se pudo hacer efectivo porque ni Intervención ni Secretaría Municipal lo avalaban. Negó que el acuerdo recoja sus alegaciones, sino que ha partido de una «base impuesta» y que, pese a que no entrará en vigor hasta el 1 de enero, no se ha querido esperar a encontrar el consenso.

Los sindicatos aseguraron que recurrirán a la vía judicial para tratar de que este acuerdo se anule, pues consideran que hay aspectos de la nueva jornada «que no son legales». Tras el verano, convocarán una asamblea para estudiar posibles medidas de protesta.

APOYO CON CRÍTICAS / La portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, apoyó la propuesta del PP al considerar que con la modificación de la jornada de la policía local se mejora la seguridad de la ciudad, pero criticó que se haya tardado más de un año en dar una solución a la falta de efectivos en los diferentes eventos que se han celebrado y acusó de «irresponsabilidad» al equipo de gobierno por no haberla resuelto antes. También pidió que, para que no exista agravio, se apliquen los índices correctores al resto de funcionarios municipales que trabajan por turnos.

Por su parte, PSOE y Podemos, que acusaron a Timón de «contradecirse» y tratar de parecer «crítica» con el PP mientras lo apoyaba con su voto, justificaron su rechazo por la «falta de negociación» con las centrales sindicales lo que, a su juicio, no solo no contribuye a cerrar el conflicto laboral con el colectivo, sino que lo recrudece. El concejal socialista Fernando Carmona criticó que se haya incumplido el acuerdo del 2015 y reprochó al equipo de gobierno que se escude en una sentencia judicial para buscar una solución, cuando ya antes Intervención había advertido del problema y se habían levantado notas de reparo para pagar los servicios extraordinarios a la policía. «Cumplen con la legalidad cuando les interesa y cuando no, se ponen de perfil», dijo.

El edil de Podemos Fernando de las Heras denunció la premura con la que se ha querido alcanzar un acuerdo, argumentando que es por el bien de la ciudad cuando, a su juicio, es necesario dar una solución «global» para dotar a la ciudad de un servicio de policía local «adecuado».

Borruel, por su lado, pidió que el acuerdo se dejase sobre la mesa y se estudiaran otras posibles jornadas, pero su propuesta fue rechazada con los votos de PP y Cs.