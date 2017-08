Prayers of Sanity e In Chaos ofrecen un concierto para menores

La Sala Metalarium acoge esta noche el primer concierto gratuito para menores de 18 años que se celebra en Extremadura, a cargo de las bandas portuguesas Prayers of Sanity e In Chaos. Después de que en febrero la Asamblea de Extremadura aprobara la modificación de la Ley de Convivencia y Ocio, con la que se permite el acceso de menores de 18 años a los conciertos dentro de una sala, como reivindicaba el colectivo Menores en los conciertos, esta es la primera ocasión en la que, por iniciativa de las propias bandas, se permitirá la entrada gratuita de los menores de 18 años en la región. La entrada de adulto cuesta 7 euros. El público de menos de 14 años deben ir acompañados de un progenitor o tutor. Prayers Of Sanity como In Chaos son dos bandas de dilatada trayectoria. La primera, fundada en 2007 y catalogada dentro del género del Thrash Metal, cuenta con tres discos. La segunda, que nació en el 2009, ofrecen un heavy metal fresco y muy particular.