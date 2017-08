El PSOE afirma que Badajoz no pagó la cuota de la FEMP durante cuatro años

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha asegurado hoy que el Gobierno local del PP se "olvidó" de pagar la cuota anual de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante cuatro años, de 2013 a 2016, por un importe de 35.362 euros.

Tampoco pagó en 2015 la cuota por pertenecer a la Red Española de Ciudades Saludables, también perteneciente a la FEMP, por un valor de 3.000 euros.

El PSOE ha afirmado que esto es lo que se desprende de un informe de la Intervención Municipal que originó el expediente extrajudicial de crédito, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de julio, el cual incluía 113 facturas atrasadas sin abonar por diferentes motivos que sumaban 583.670,53 euros.

Para los socialistas, esta forma de trabajar del equipo de Gobierno no es "seria" y "daña la imagen" de la ciudad, aunque confían en que haya alguna razón que desconocen y que no aparece justificada en el expediente para no acometer los pagos.

"No es normal un olvido reiterado durante cuatro años, ni puede achacarse a la FEMP lo ocurrido, ni es normal que estos pagos se pongan al día desde un expediente extrajudicial de crédito", ha añadido.

Más del 86 % de los Ayuntamientos pertenecientes a la FEMP habían pagado la cuota de 2016 a finales del pasado año, entre los que no estaba el de Badajoz, que además adeudaba la de 2013, 2014 y 2015, por lo que el PSOE duda que "otros integrantes de la FEMP tuvieran tantas cuotas pendientes".

Además de los 35.362,42 euros pendientes de la cuota FEMP (8.840 euros por año), el Consistorio pacense ha tenido que pagar año y medio después el canon por pertenecer a la Red Española de Ciudades Saludables en su anualidad de 2015 por 3.000 euros.

La cuota de la FEMP se calcula por el número de habitantes de cada municipio y en los últimos nueve años no ha variado, incluido 2017, lo que supone 0,0563 euros por habitante, ha explicado.