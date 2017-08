El PSOE Badajoz asegura que el ayuntamiento no derriba el colegio Nuestra Señora de Botoa por no gastar dinero

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha dicho hoy que el antiguo colegio Nuestra Señora de Bótoa aún no ha sido aún derribado porque el Gobierno local (PP) espera acometerlo con los fondos de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI) y así evitar gastar dinero propio.

Según han informado, el derribo de este edificio, así como la ejecución del corredor verde tras dejar libre la muralla, se iban a realizar inicialmente en el proyecto GURA (Guardianes de la Raya, en unión a Elvas y Campomayor), pero la Unión Europea lo desechó en la primavera pasada.

Para los socialistas, la intención del PP en el ayuntamiento siempre fue costear el derribo del colegio y la adecuación del entorno con fondos europeos, por lo que únicamente han improvisado sobre la marcha cargando esta intervención de un proyecto europeo a otro.

En el comunicado se asegura que la idea retrasa la reconversión de esta zona y que si se hubiera hecho con fondos municipales ya se habría impulsado. Sin embargo, el PSOE cree que el equipo de gobierno tiene menos prisa en la recuperación que los vecinos de la zona.

El PSOE, que ha reivindicado el derribo desde hace casi dos años, ha dicho que cuando el PP explica que no se ha tirado el colegio por no haber partida presupuestaria "mienten", puesto que ellos mismos no la han consignado deliberadamente.

Para el Grupo Socialista, lo lógico hubiera sido iniciar la recuperación de la zona, al menos en el tramo del colegio, con cargo al presupuesto municipal y sin más demora para que después, ya con el DUSI, culminar la zona verde prevista, y destinar el dinero inicial para el derribo del colegio del programa europeo para otras necesidades de la ciudad.

En junio de 2016 se recibió de la Delegación Provincial de Educación la autorización del procedimiento de desafectación del edificio, pero han pasado dos presupuestos y dos planes de impulso sin que el PP los utilizara para este fin.