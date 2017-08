El PSOE de Badajoz ha cuestionado la legalidad del nuevo director gerente del IMSS

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha cuestionado hoy la legalidad del nombramiento del nuevo director gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pues, a juicio de los socialistas, la persona seleccionada "no cumple con los requisitos".

Además, y según afirman esta persona seleccionada es "ahijado" de la concejala responsable del Área de Servicios Sociales, María Rosario Gómez de la Peña (PP).

La concejala socialista Montserrat Rincón, que ha calificado "de farsa" la convocatoria creada al efecto para el citado puesto, ha anunciado que pedirá al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que "demuestre" que la persona seleccionada "era la mejor" entre los candidatos presentados.

"Ese es el verdadero plan de empleo del PP, el dar empleo a los suyos", ha añadido Rincón, quien ha apuntado que "son innumerables los casos de enchufismo y colocación de amigos del PP en la nómina del ayuntamiento".

Según refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en la resolución de la convocatoria para la provisión del citado puesto, en régimen de contratación laboral especial de alta dirección, un total de once aspirantes optaron al mismo.

Sin embargo, uno fue excluido por no presentar el proyecto, otro por no reunir la titulación requerida, dos por no presentar copia de la documentación requerida y tres por no acudir a la entrevista personal.

La resolución recoge que el aspirante seleccionado cumple tanto con los requisitos generales establecidos en la convocatoria como con todos los méritos específicos reseñados en la convocatoria.

Además, y así se refleja, "la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la exposición de conocimientos del puesto a desempeñar y funciones en la entrevista personal, le hacen el candidato más idóneo"