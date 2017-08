El PSOE denuncia que el protocolo contra ratas e insectos es «deficiente»

El grupo municipal socialista mostró ayer su «preocupación» por la «proliferación» de insectos y roedores «por toda la ciudad» y denunció que el ayuntamiento es «ineficaz» en su eliminación, pues el protocolo que se sigue «es incompleto y por ello los resultados son muy deficientes».

Respecto a las ratas, los socialistas explican que los ciudadanos se quejan en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el propio grupo municipal de la presencia de roedores no sólo en los barrios periféricos y en los cauces de Rivillas y del Calamón, sino también por el Casco Antiguo, la avenida de Santa Marina, la de Europa e incluso en el paseo de San Francisco, así como en Suerte de Saavedra, Cerro Gordo y otras barriadas. El PSOE recuerda que en el 2015 pidió la creación de un servicio municipal de control de plagas urbanas, petición que fue rechazada por el PP, según apunta. Señala que aunque existe una empresa adjudicataria de la eliminación, no funciona «un organismo que realice un control integrado como acoseja la OMS» y otras instancias. Los socialistas entienden que la Concejalía de Medio Ambiente no debe darse por satisfecha con atajar una fase del problema, que es la eliminación, pues sería necesaria una visión de conjunto para tratarlo, que partiese del estudio y diagnóstico y abarcase la atención a avisos y denuncias, programas municipales de prevención, control y tratamiento como medidas integrales de limpieza de solares, riveras, edificios vacíos, residuos incontrolados, basuras y educación ciudadana.

Por otro lado, el PSOE también se ha hecho eco de las quejas de ciudadanos por el «descuido y abandono» de jardines y parques de la ciudad. En concreto se refiere al parque de San Fernando, la plaza Diego de Badajoz, Condes de Barcelona, entre otros.