El PSOE pide al PP que tome «en serio» la cooperación

El grupo municipal socialista se une a la crítica de las oenegés de ayuda al desarrollo y piden que la concejala del PP, Gómez de la Peña, «deje de hablar de países tercermundistas, que use un lenguaje más inclusivo» y le recuerda que «la cooperación es un derecho universal, no caridad ni asistencialismo, ni una causa benéfica». Señala la edil Monserrat Rincón que «la cooperación no debe ser una bonita causa sino una cuestión de justicia social».

Denuncia el PSOE que «el PP lleva más de un año de espaldas al Consejo de Cooperación al Desarrollo» y pide que el Ayuntamiento de Badajoz destine el 0,7% de su presupuesto a este fin, aunque «sabemos que mientras esté el PP en la alcaldía, eso será imposible», dice en un comunicado. Y añade que «la visión de primero los de aquí, no es cooperación ni atiende al principio de respeto a los derechos humanos».