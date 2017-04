PSOE y Podemos dejan la Comisión de Tráfico tras un altercado con el PP

Los concejales de los grupos municipales del PSOE y de Podemos Recuperar Badajoz que asistían a una Comisión Especial de Tráfico, abandonaron la sala tras un enfrentamiento entre la presidenta de la misma, la portavoz del grupo popular, María José Solana, con el edil Pedro Miranda. Este altercado llevó a los representantes socialistas y al de Podemos a marcharse de la citada comisión.

Con la salida de los cuatro concejales del PSOE Maribel García, Rita Ortega, Luis Tirado y Pedro Miranda, y el de Recuperar Badajoz Fernando de las Heras, solo se quedaron la presidenta; el superintendente de la policía local, Rubén Muñoz; y la representante del grupo municipal de Ciudadanos (C’s), Julia Timón.

En estas circunstancia, Julia Timón pidió la suspensión de la comisión, por lo que quedó cancelada, sin que por el momento se conozca si se convocará en una nueva fecha. La comisión especial se celebró a instancias del grupo socialista, que la solicitó a principios de enero.

El altercado se originó, según fuentes de los tres grupos de oposición --el equipo de gobierno no respondió a la llamada de este diario--, cuando el concejal socialista Pedro Miranda tomó el uso de la palabra y comenzó a preguntar al superintendente, en relación a los accidentes ocurridos en la BA-020, tras la apertura de un nuevo cruce para dar salida a Cerro de Reyes, Antonio Domínguez y Pardaleras.

«Cuando yo preguntaba al superintendente, la presidenta de la comisión me retiró la palabra sin más explicaciones», según manifestó Miranda y corroboró el concejal de Podemos Fernando de las Heras. Y añadió que «debió ser que no le gustaba lo que preguntaba, pero no me dio ninguna razón». Fue cuando decidieron abandonar la reunión.

La comisión llevaba cuatro puntos en su orden del día, sobre el citado cruce de la BA-020, la sustitución de resaltos en la avenida Sinforiano Madroñero, el carril bici y la retirada de un artefacto de carnaval en el que participaba el concejal de Bomberos, Francisco Javier Gutiérrez.

De los cuatro, solo se abordó el del carril bici, además con acuerdo, y por unanimidad, de que en sucesivas reformas del carril o en el diseño de otros tramos nuevos participarán los cuatro grupos municipales que tienen representación en el ayuntamiento.

El resto quedó el aire, pues el siguiente punto fue el del cruce de la BA-020, el mismo en el que ue se cortó la reunión. Otras fuentes consultadas hablaron de «intercambio de palabras» entre Miranda y Solana, de «disputa acalorada».

De las Heras afirmó que «es indignante, humillante y antidemocrático cómo llevó la reunión la presidenta de la comisión, al no permitir el uso de la palabra a un miembro de la misma, un concejal socialista». Y añadió que «hubo un cruce de palabras malsonantes, quizás fruto del calentamiento del momento, pero no me pareció correcto».

Miranda señaló que «de entrada, no acudieron todas las persona citadas; el fiscal de Tráfico declinó porque dijo que no le correspondía; y tampoco asistieron los concejales afectados por los distintos puntos a tratar en la comisión. Creo que la intención del PP era la de ningunear al grupo socialista».