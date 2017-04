Quejas en Ricardo Carapeto por las roturas de tuberías

En apenas 50 metros de acera de la avenida Ricardo Carapeto se han producido en la última semana tres roturas de tubería de agua potable, cuyas vallas aún permanecen rodeando los tramos afectados, tapados con tierra y con las baldosas sin colocar. A estas tres averías se sumó la noche del miércoles otra en la calle Manzano. Los vecinos se quejan y los negocios se resienten.

Según la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, lo sucedido en San Roque se debe a que las tuberías ya son antiguas y los cambios de presión «les afectan mucho, no los soportan adecuadamente y se rompen». Por eso, cuando hay cambios de tiempo más bruscos, como en primavera y otoño, las averías son más numerosas. La empresa asegura que hace «un seguimiento especial a esta zona de la ciudad y siempre procuramos ser muy rápidos a la hora de reparar». Además, ha instalado en todo el barrio válvulas reductoras de presión. «Nuestra competencia llega a la conservación y mantenimiento de las redes, pero no a su renovación, que es potestad del ayuntamiento».

Eso es lo que piden los afectados, que se sustituya la red para que no se repitan las roturas, que según los vecinos, se producen todos los meses. Los cortes de agua afectan sobre todo a los negocios. Mara Orrego, de la cafetería Gran Vía, se queja de que no les avisen para poder al menos llenar cubos con los que poder limpiar. Asegura que cada vez que ocurre, se producen pérdidas, pues la máquina del café no funciona. También afecta a la peluquería de al lado. Ha habido clientas que han tenido que ir a lavarse el cabello a sus domicilios o han subido a casa de conocidos para poder después peinarse. «Lo único que hacen es parchear, no lo arreglan definitivamente», se lamenta Silvia Hernández. El responsable de Repuestos Badajoz, José Luis Durán cuenta que cada quince días hay roturas. La acera de la entrada está agrietada. «Nos hemos quejado muchas veces, hemos denunciado porque se nos llenan los elevadores de agua, pero no hemos conseguido nada».