Uno de los personajes históricos que más ha alimentado el mito de la España eterna es el famoso Umar b. Hafsun. El arabista F. J. Simonet, lo elevó a los altares del nacionalismo, como símbolo del espíritu de independencia de los hispanos.

Ibn Hafsun nació en el sur de al-Andalus. En lo que, pasado el tiempo, sería Andalucía. No le faltaba nada para ser utilizado por un cierto nacionalismo como símbolo, no sólo de españolismo, sino de andalucismo. Se rebeló contra los omeyas de Qurtuba y rindió homenaje a los abbasíes, primero, y a los fatimíes, después. Lo primero era una traición política, pero, lo segundo, era una herejía en toda regla, porque los fatimíes eran shiíes. Visto desde la óptica de la dinastía reinante Umar era una prenda. ¿Quién lo apoyaba? Cuando murió, siendo musulmán, se falseo su religión.

Había interés en hacerlo parecer cristiano y se le enterró a la forma cristiana, por decisión de su hijo y sucesor y del obispo de Bobastro, su capital. El propio Abd al-Rahman III estuvo presente en la exhumación de sus restos cuando ya victorioso mandó colgarlos en el lugar de Qurtuba donde se ejecutaba a los sediciosos contra la dinastía.

En algún momento se ha pretendido, aunque creo que con poco éxito, comparar a Abd al-Rahman al-Yilliqi, el fundador de Batalyús, con Ibn Hafsun. Un ejercicio de imposible –no digo improbable-- nacionalismo extremeño. Absurdo.

El segundo personaje es, por lo que sabemos, un caso más esquinado, con muchos más matices, que el primero. Pero en la base de ambas actitudes se hallaba el resentimiento de la oligarquía local, de origen romano y cristiana, que traicionó a la dinastía goda a cambio de cierta autonomía. Se humilló con tal de continuar. Sólo la disfrutaron, si eso ocurrió, unos pocos años. Hasta la llegada a la Península del último príncipe omeya, que provocó un cambio político casi inmediato. La imposición progresiva de un régimen centralista y la ruptura de los pactos de la conquista. De los dos rebeldes, uno coqueteó con la ideología, el otro no. Ambos eran musulmanes y ambos oligarcas. Defendían sus intereses de grupo. No representaban ninguna causa territorial. No confundamos.