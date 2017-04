La sanción

Yo no maté a la chica rubia de la estación de tren», contestó el acusado al jefe de homicidios cuándo éste le preguntó dónde se encontraba la medianoche del sábado anterior. Nadie había mencionado aún que habían encontrado el cadáver de una joven de melena albina junto al andén. El presunto se había delatado sin apenas pesquisas. Ya no había que seguir buscando. Eso mismo es lo que le ha ocurrido a la dirección regional de Ciudadanos cuando, a través de una nota de prensa y no en respuesta a una pregunta que alguien formulase, afirmó que el relevo de Luis García-Borruel como portavoz del grupo municipal en Badajoz «no se trata de ningún tipo de sanción». La negación anticipada a la sospecha confirma el augurio. No tiene vuelta de hoja: la destitución es un castigo a Borruel o el relevo es un premio a la nueva portavoz, Julia Timón. El propio partido, al negar la mayor, confirma lo que se sabía.

Borruel temía desde hace muchos meses que la cúpula regional quería quitárselo de en medio. La razón es que Luis iba por libre. Así de simple. Julia Timón reconoció esta semana en su primera comparecencia ante la prensa como nueva portavoz que no existía relación del grupo municipal con Ciudadanos regional y nacional. Sobre todo con el regional. Quedó bien claro cuando el PSOE local anunció que impulsaría una moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz y el secretario territorial de Organización, Cayetano Polo, desde Cáceres, saltó como un resorte para recalcar que su partido no iba a echar al alcalde del PP en Badajoz porque no se daban las condiciones. Sin opción a réplica.

Públicamente Borruel se ha mantenido de perfil con la iniciativa del PSOE pacense, pero nadie entendería que los socialistas hubiesen dado ese paso si no contasen antes con el apoyo comprometido e imprescindible de los dos votos de Ciudadanos. Borruel insistía en que para desbancar a Fragoso se tenía que demostrar corrupción en el equipo de gobierno. En un segundo plano, la posición de Timón era la misma. Pero a la vista está que quien definía las posiciones y acaparaba las decisiones era el portavoz.

Nadie pone en duda que la relación entre los dos concejales de la formación naranja fuese buena y de respeto, pero quizá sin demasiado diálogo y confianza mutua. Compartían el mismo espacio, pero en distintas mesas. Borruel llegaba a los plenos municipales con los asuntos negociados antes con la oposición que con su compañera, que miraba a su portavoz para poder confirmar cuál iba a ser su postura antes de fijar el voto.

Las relaciones entre los grupos de la oposición eran hasta ahora del PSOE y de Podemos Recuperara Badajoz con Borruel, no con los dos concejales de Ciudadanos, de ahí sus nuevos temores. Como también las negociaciones con el PP las llevaba directamente el exportavoz, que entraba como Pedro por su casa en el despacho de Germán López Iglesias, acompañado por un asesor en lugar de por su compañera de escaño. Ciudadanos era ciudadano Borruel. Su afinidad con el PSOE y Podemos, con cuyos portavoces mantiene una relación personal, se ha ido afianzando en la misma medida en que se enfriaba con el PP, que hasta ahora parecía abocado a romper con su socio de legislatura. Pero el grupo de Ciudadanos tiene dos concejales y el segundo se ha hecho oír. Borruel ya había anunciado que no volvería a presentarse como candidato. Como portavoz era prescindible y sin él, la sintonía con el PP es recuperable. No se había barajado el suicidio como causa de la muerte de la joven rubia.