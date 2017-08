Seleccionado el nuevo director del IMSS con críticas de la oposición

José Antonio Expósito Alfonso ha sido el seleccionado para cubrir la plaza de dirección y gerencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), cuya convocatoria se efectuó el 27 de diciembre de 2016, según la resolución del Ayuntamiento de Badajoz que publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) pacense.

Expósito Alfonso viene trabajando el IMSS desde hace meses y ahora asume el cargo en régimen de contratación laboral especial de alta dirección. Han concurrido a la convocatoria 11 aspirantes, de los que uno quedó excluido por no cumplir la base cuarta de la misma, no reunir la titulación requerida; otros dos por no presentar copia de la documentación solicitada y tres más por no presentarse a la entrevista personal, que fue convocada para el 5 de julio pasado.

Así, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, con el asesoramiento del jefe de servicio de la Fundación Municipal de Deportes y la jefa de sección de Recursos Humanos, propuso y ahora se procede a su contratación, a José Antonio Expósito Alfonso para dicha plaza, al cumplir «con todos los requisitos; los méritos específicos de la convocatoria», así como «la preparación demostrada, su curriculum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora y sobre todo, la exposición de conocimientos del puesto a desempeñar y funciones en la entrevista personal», que «le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto», según consta en la resolución.

SILENCIO DEL PP Y CS / Una vez conocida la publicación del anuncio en el BOP, este diario pidió una valoración a la concejala del área, que declinó pronunciarse al considerar que «se trata de una contratación más de personal», según el gabinete de prensa. Tampoco el grupo municipal de Ciudadanos se pronunció.

Sí se pronunciaron los otros tres grupos de la oposición, coincidiendo en el sentido de que el resultado es «el anunciado» desde que se conoció la convocatoria.

CRÍTICAS DE PSOE Y PODEMOS / Monserrat Rincón, del grupo socialista, manifestó que «la concejala de Servicios Sociales coloca a su ahijado como gerente» de ese área. Añade que «el seleccionado no cumple los requisitos», que «han esperado a agosto para hacer público el resultado y tenga menor trascendencia por lo impopular del dedazo, pero se equivocan». La edil afirmó en un comunicado que «ojalá fuera tan fácil acertar la Bonoloto pues la convocatoria fue una farsa», y que «ese es el verdadero plan de empleo del PP: dar empleo a los suyos. Todo queda y sigue en casa y el sindicato de las perras funciona a las mil maravillas. Cuando no se tiene dignidad se hacen estas cosas». Añadió que «sin entrar en la legalidad, de la que dudamos», el PSOE critica «la moralidad de este nombramiento; pediremos al alcalde que demuestre que el ahijado de Gómez de la Peña era el que tenía mejor expediente».

Así mismo, Fernando de las Heras, de Podemos, señaló que «es la crónica de la selección de un director anunciada»; que «nos preocupa que todo el procedimiento se haya llevado de tal forma que se atenga a la legalidad, pero es una auténtica chapuza».

Criticó De las Heras, que también adelantó el nombre del ahora seleccionado para el puesto, que se hayan requerido ocho meses para hacer este proceso, y «que salga ahora, precisamente». También cuestionó «que se omita el nombre de la primera teniente de alcalde», que quienes componen el tribunal «sean tres personas que no tienen que ver con el área, lo que es una falta de respeto absoluta hacia los trabajadores sociales»; y que «no son competentes para valorar una memoria como ésta; es una chapuza que no aparezca la baremación de la memoria de la entrevista».

El concejal de Podemos señaló que «lleva dos años trabajando para el IMSSS sin la titulación adecuada», y pregunta «por qué no aparece la duración del contrato cuando en la web del ayuntamiento consta como prorrogable por dos años».

CONCEJAL NO ADSCRITO / Por otro lado, el edil no adscrito Luis García Borruel afirmó: «Sabíamos que iba a salir porque en el ayuntamiento, las plazas de dirección se dan a dedo o hacen las pruebas a la medida». También criticó que «sea un licenciado en Comunicación y no un trabajador social. ¿Dónde están los trabajadores sociales, y su colegio por qué no dice qué pasa aquí?».