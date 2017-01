La Semana Santa recupera la procesión magna después de una década sin salir

Si el tiempo no lo impide, la Semana Santa pacense podrá contar este año con la procesión magna el Viernes Santo, que recorrerá las calles del Casco Antiguo después de diez años sin salir. Aunque se organiza cada cinco años desde que se recuperó en el 2002, en el 2012 no pudo celebrarse, a pesar de que estaba preparada, debido a la lluvia. Sí lo hizo en el 2007. Este año la Junta de Cofradías y Hermandades de Penitencia y Gloria tiene los pormenores ya decididos, según ha relatado a este diario su presidente, Cayetano Barriga.

La procesión magna se compondrá de doce pasos: uno de cada cofradía, a excepción de la hermandad de San Agustín, que saca los dos principales, el Santísimo Entierro y Santa María de las Lágrimas; y la de la Soledad, que pondrá en la calle al Amarrao y el Ecce Homo, por primera vez juntos en esta procesión.

Por orden de desfile, encabezará la procesión el paso de Cristo Rey (la Burrita, de San Roque), seguido de la Oración en el Huerto (Concepción), el Amarrao a la Columna y el Ecce Homo (Soledad), el Cristo de la Caridad (Hermandad del Resucitado), el Cristo de la Espina (Descalzas), Cristo de la Angustia (Estación), Cristo del Amor (Hermandad de la Vera Cruz), el Cristo del Descendimiento (San Andrés), Nuestra Señora de la Piedad (Santo Domingo), Nuestro Señor Jesucristo Yacente y Nuestra Señora de las Lágrimas (San Andrés), que cerrarán el desfile.

La procesión magna se iniciará a las 16.30 horas y la agrupación de hermandades calcula que podrá estar en la calle unas cinco horas, hasta las 21.30 horas. La salida está prevista del entorno de la plaza de la Soledad, donde se ubicarán la mayor parte de los pasos, junto a los cortejos y las bandas. Cayetano Barriga manifiesta que la procesión magna de Badajoz se ha organizado siempre cada cinco años, desde que se recuperó en el 2002 después de un paréntesis de 33 años sin celebrarse, pero si las condiciones meteorológicas no lo permiten, no puede salir. De hecho, se celebró en el 2002 y en el 2007.

La Junta de Cofradías empieza en septiembre a trabajar en los preparativos. El presidente apunta que hay que tener en cuenta que cada hermandad moviliza a medio centenar de personas, sin contar a los costaleros, que suman casi 500.

Todos los pasos se detendrán ante la catedral y en la plaza de España cada uno se dirigirá de recogida a la iglesia de la que procede. En la carrera oficial se colocarán sillas, como cada año, y la intención de la Junta de Cofradías es habilitar además una tribuna con entarimado para darle más vistosidad.

Cayetano Barriga destaca que la principal novedad de esta procesión magna es que por primera vez salen doce pasos, pues en las anteriores ediciones desfilaron menos. El motivo es que se ha incorporado la hermandad de la Vera Cruz y se ha pretendido recrear la Pasión completa. Otro detalle distintivo es que sale de su iglesia el Cristo del Amor, que no ha participado nunca en esta procesión y se estrena este año, porque en el 2007 aún no procesionaba la Hermandad de la Vera Cruz y en el 2012 no pudo hacerlo. También es la primera vez que salen juntos en la procesión magna los pasos del Amarrao y del Ecce Homo.

La Junta de Cofradías ha preparado una cartelelería propia para la procesión magna.