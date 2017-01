24 horas y media en un bus

Ya están en casa tras 24 horas y media metidos en un autobús. La expedición del Club Deportivo Badajoz llegó a las diez y media de la mañana de ayer al estadio Nuevo Vivero tras pasarse más de un día en la carretera, desde las nueve del miércoles, atrapados por la nieve durante cinco horas. El equipo no pudo llegar a Lorca, en donde iba a disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Federación, tras quedarse retenido su autobús en Puerto Lumbreras en la A-91, a unos 20 kilómetros de Lorca. Fue desde las siete de la tarde hasta las doce de la noche, momento en el que pudo emprender la marcha por Murcia y Albacete hasta Badajoz. El árbitro tuvo que suspender el partido en el Francisco Artés Carrasco sobre las nueve y cuarto de la noche, después de que esperara la comparecencia del rival durante media hora.

Lo importante es que todos llegaron sanos y salvos y con buen humor. La expedición que llegó a Badajoz estaba formada por nueve de los once jugadores convocados del primer equipo: Isi, Nico, Gallego, Álex Herrera, Parada, Marco Rosa, Adri, Joselu y Javi López, ya que Rodao y Pozo se bajaron unos kilómetros antes en Lobón, cinco del filial: Abraham, Nande, Pablo Iglesias, Liberal y Nando, junto al entrenador Agustín Izquierdo, uno de los técnicos del filial Miguel Espejo, el fisioterapeuta José Quintana y el utillero John Caldera.

Fueron recibidos por directivos del Badajoz y el director José Luis Rodríguez que les obsequiaron con chocolate con churros. Después cogieron sus vehículos particulares para descansar unas horas en sus casas aunque su intención era entrenar en ese momento. Lo hicieron poco después, a las cuatro y media de la tarde, centrados en el partido del domingo ante el Azuaga.

NO PASARON FRÍO / Tras bajarse del autobús, el centrocampista David Parada explicó que se encuentran bien. «Al principio nos lo tomamos de forma divertida pensando que llegaríamos al partido pero según llegaba la hora vimos que la cosa era más seria. Después de varias horas de espera pudimos salir. No pasamos frío porque el autobús llevaba bastante combustible, estaba encendido y estuvimos bien. El tiempo se hizo largo por estar dentro de un autobús pero nada que no se pueda con un buen descanso y otra vez a entrenar y pensar en el partido del domingo».

¿Qué hicieron en tantas horas? El capitán Álex Herrera desvela que «cada uno lo ha pasado como ha podido. Unos dormían, otros jugábamos a las cartas...Además yo llevaba en la tablet un juego de crucigramas y hemos estado casi todos jugando dos horas. También nos bajamos un rato del autobús y estuvimos pegándonos bolazos con la nieve».

El goleador Joselu Muñoz reconoce que «todo ha sido un poco agónico. Se ve que es una zona que no estaba adaptada a las nevadas, no pasaba la excavadora, los coches patinaban...En esas horas llamamos a la familia para tranquilizarlos porque ellos también lo pasan mal. Llegó el quitanieves pero pasaba muy rápido y dejaba más hielo. Se ve que estaba desbordado y hasta que no llegó la Guardia Civil a darnos paso porque con la alerta roja no se dejaba pasar a camiones y buses, no pudimos salir».

INTENTARON JUGAR / El técnico Agustín Izquierdo incide en que «nosotros queríamos jugar el partido porque son nueve horas de viaje entre Lorca y Badajoz y queríamos jugar sí o sí. Intentamos por todos los medios salir de allí y jugar. La directiva del Lorca se portó muy bien y quiero agradecerle en todo momento el trato que ha tenido. Si teníamos que jugar a las doce de la noche se jugaba pero hay un protocolo, unas normas y el árbitro dijo que no se jugaba el partido. Se han unido una serie de circunstancias que han llevado al final a que el partido no se juegue».

Nunca le había pasado algo así en su carrera deportiva. «Llevo mucho tiempo y me han pasado muchas cosas pero siempre hay algo nuevo que me sucede. Jamás me había pasado esto y es una experiencia más».De igual modo, asegura que «intentaremos recuperar a la gente cuanto antes para llegar al partido en Azuaga en las mejores condiciones posibles porque no quiero ningún tipo de excusas. Tenemos que ir a ganar este encuentro y no valen excusas con esto que nos ha sucedido».