Boateng deja por sorpresa la UD Las Palmas

Kevin-Prince Boateng se marcha de la UD Las Palmas de forma tan sorprendente como llegó el verano pasado. Tres meses después de renovar por tres años con el club canario, el internacional ghanés ha decidido rescindir su contrato «por motivos personales irreversibles», según ha comunicado en la mañana de este miércoles a la entidad. Su destino, a falta de confirmación oficial, es el Eintracht.

«Es un día muy difícil para mí. No quiero seguir jugando aquí... Echo de menos mi familia, que vive en Italia, y un hijo en Alemania. Antes no lo sentía tan fuerte, pero ahora sí. No tener a tu hijo es muy difícil, un padre sin su hijo es complicado. Lo primero es la familia», ha explicado por la tarde en rueda de prensa con la voz entercortada.



Boateng se emociona durante la rueda de prensa de este miércoles / AELVIRA URQUIJO (EFE)



Comprensión

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, ha afirmado que Boateng pretendía que su familia se mudara a la isla y que comprende perfectamente sus razones. «No ha podido ser. Irá a jugar a un equipo que está muy cerca de su familia», ha dicho el dirigente, que le ha expresado su apoyo y el del club, aunque antes le había aconsejado que se tomara su tiempo, lo pensara y que le apoyaría fuera cual fuera su decisión.

Diferencias con Márquez

Nacido en Berlín hace de 30 años, pero internacional con Ghana, fue el máximo goleador del conjunto amarillo la pasada Liga española, con diez tantos en 28 partidos, y había renovado hasta junio de 2020 con el equipo canario, al que se incorporó el verano anterior con la carta de libertad. Ahora también se marcha con ella.

Boateng se formó en el Hertha, con el que debutó en la Bundesliga, y también ha militado en el Tottenham, Portsmouth y Milan. Cuando renovó, el anterior entrenador, Quique Setién, no era partidario de que lo hiciera por tres años. Recientemente habían aflorado diferencias con el nuevo técnico, Manolo Márquez, porque sólo quería jugar como delantero centro y no en banda o como enganche, como hizo habitualmente la pasada campaña.