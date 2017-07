Cardoner defiende la gestión del 'Seient lliure' por parte del FC Barcelona

Jordi Cardoner, vicepresidente primero y responsable del Área Social del FC Barcelona, ha salido en defensa de la gestión que el club realiza del 'Seient lliure'. "El Barça ha actuado correctamente", ha asegurado de forma taxativa ante la información de TV-3 que denunciaba anomalías en la liquidación del club con el titular del asiento en el Camp Nou.

El vicepresidente azulgrana ha asegurado que los beneficios generados con el paquete 'VIP Experience' de determinados partidos revierten en todos los socios: "Todo el dinero se redistribuye con otros socios cuyo asiento no se ha revendido", ha indicado. "El club -ha añadido- no se apropia de un beneficio, sino que lo genera para que después se puede destinar a fichajes, a no subir el precio de los abonados y a excedente de tesorería".

El paquete vip consiste en servicios complementarios que añade el Barça al asiento en sí, como un servicio de catering, asistencia de azafatas o párking. Suelen adquirirlo aficionados de paso por la ciudad. Las entradas Vip en esos encuentros, dependiendo de la grada, han oscilado entre los 520 euros y los 1.850 euros. Pero el club no ha hecho un reparto equitativo, mitad para el socio y mitad para el club, aunque descontando después el IVA y los gastos de gestión, como se hace en cualquier asiento liberado.

MUY ENFADADO

Cardoner no ve justificado el enfado expresado por algunos socios tras la información emitida por la televisión pública catalana, a la que el vicepresidente dirigió sus dardos. "Se ha generado ruido innecesario. Estamos muy disgustados con TV-3. Hay cosas que no hacemos bien, pero este no es el caso". Cardoner ha revelado que con este servicio VIP el club ingresa unos 17 millones de euros, gastos aparte.

"Si distrubuyéramos equitativamente lo que producimos con el VIP Experience algunos socios estarían recibiendo más dinero que el coste de su abonamiento", ha precisado. Según Cardoner, no se ha escondido información al socio, que lo que debe esperar es un buen uso del asiento que libera.