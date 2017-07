Cláusula trampa en el fichaje de Semedo

El fichaje de Nelson Semedo contiene una cláusula trampa,una variable que se añade a los 30,5 millones que pagará el Barça al Benfica y que puede superar de lejos los 5 millones que anunció el club azulgrana sin más explicación que «en función del rendimiento del jugador». Y es que fue el propio Benfica, a través de un comunicado, el que detalló en qué consiste esta variable.«Corresponde a un montante de 5.094.955 millones por cada 50 partidos oficiales disputados por el atleta durante el periodo del contrato». O sea, que si Semedo juega 200 partidos en las próximas cinco temporadas (periodo de su contrato), el Barça pagará otros 20 millones.

Más claro fue Robert Fernández a la hora de atribuirse la responsabilidad de la llegada del jugador. «Es un fichaje mío y de la secretaría técnica», zanjó, rechazando que fuera una decisión exclusiva de Pep Segura, nuevo mánager general deportivo. «Le seguíamos desde hace tiempo. Hemos decidido que es el jugador que necesitamos. Tiene unas condiciones muy buenas y tendrá una adaptación rápida».

De esta forma descartó Robert que Semedo fuera la «segunda opción o el plan B» del Barça ante la imposibilidad de traer a Héctor Bellerín, del Arsenal. «No me gusta hablar de primera o segunda opción. Siempre hemos tenido el nombre de Semedo en mente porque tiene unas condiciones muy buenas».

HORAS DE SUSPENSE

Robert desveló también el motivo del suspense generado al mediodía con el fichaje, cuya presentación estaba prevista a primera hora de la tarde. «Ha sido un tema de papeleo, pero estábamos muy tranquilos». También sereno se mostró el jugador en sus primeras palabras como azulgrana. «Quiero agradecer al Barça la oportunidad y confianza que me da. Es un orgullo llevar esta camiseta. Lo daré todo por este club», aseguró Semedo, que tendrá una cláusula de 100 millones.

«Soy un jugador que tiene mucho amor propio por la camiseta, que no da un balón por perdido y que es consciente de que el partido acaba cuando pita el árbitro». Así se definió Semedo, que quiere incorporarse de forma inmediata e ir a la gira de EEUU.«Estoy preparado para este reto», agregó confiado el jugador, que explicó que en sus inicios su posición era en el centro del campo hasta reconvertirse en un veloz y ofensivo lateral. Por eso otros grandes equipos le tenían también en el punto de mira. «Cuando supe que el Barça me quería no quise saber nada de otros clubs», admitió el internacional portugués, de 23 años.

SIN PRISA CON LOS FICHAJES

Robert vaticinó que «la llegada de Semedo no supone la salida de Aleix Vidal, quien ocupa la misma posición. «Estamos muy contentos con él. Necesitamos buenos jugadores y los tenemos», afirmó el secretario técnico, quien añadió que el Barça apurará hasta el último día en el mercado de fichajes. «La precipitación nunca es buena y a mí no me gusta hacer las cosas con prisas, sobre todo si tienes tiempo». ¿Y Verratti? «Tiene contrato en vigor. Poco se puede decir»