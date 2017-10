Cristiano, el mejor del mundo para la FIFA

Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, según la FIFA. El delantero del Madrid ha recogido en Londres el segundo galardón consecutivo de 'The Best', el nuevo premio que instauró la FIFA tras escindirse de la coorganización del Balón de Oro con la revista francesa 'France Football'. Cristiano ha superado a Messi (Barça), que ha terminado segundo, y a Neymar (Paris SG), que fue tercero. "Estoy muy, muy, muy orgulloso. Son muchas, muchas, muchas horas de trabajo y dedicación. El talento sin trabajo no es nada", ha proclamado la estrella del Madrid, que recibió el trofeo de manos Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, después de que lo anunciaran Maradona y Ronaldo.

"Quiero agradecer a mis compañeros, a mi equipo, al Madrid, a mis compañeros de la selección. Fue un año extraordinario. 11 años que estoy aquí, trabajo duro, talento, dedicación.... 11 años llevo aquí. Este trofeo es para toda mi familia", ha comentado Cristiano. "De aquí a un mes voy a ser otra vez padre. Estoy muy feliz, muy feliz", ha añadido el delantero blanco. "Es un placer estar aquí con Leo y Neymar", ha dicho después. "Estoy en Inglaterra por primera vez y he vuelto a ganar de forma consecutiva, es un gran placer para mí. Creo que ya he dicho todo. Estoy muy contento chicos". En esta ocasión no hubo grito.

Maertens, la mejora jugadora del mundo

Lieke Martens, la jugadora del Barça, fue elegida la mejor del mundo. No pudo ir a la gala londinense, pero recibió el trofeo de manos de Marco Van Basten en la concentración de la selección holandesa. "Mamá y papá este también es vuestro premio", ha dicho la futbolista holandesa que ha fichado este verano por el club azulgrana.

Dos ediciones de 'The Best', dos trofeos para Cristiano, que guió al Madrid a la conquista del doblete: Liga y Champions. Pero donde cimentó su triunfo el delantero portugués fue en el tramo final de la Liga de Campeones cuando marcó 10 goles entre cuartos (hizo cinco al Bayern), semifinal (tres al Atlético) y la final ante la Juventus (dos) en Cardiff.



Antonella y Messi, en Londres

De esta manera, Cristiano prolonga su estancia en el primer puesto del podio en los dos últimos años. Ganó su tercer Balón de Oro (2015), luego recibió el premio a mejor jugador de la UEFA (2016), conquistó su cuarto Balón de Oro (2016), recibió su primer 'The Best' (enero del 2017) y ahora ha recibido el segundo (octubre del 2017).

Zidane, el mejor entrenador

La FIFA también anunció la elección de Zinedine Zidane como mejor entrenador del mundo por delante de Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus). "Recibir este trofeo es algo de locos, es un honor recoger este premio, nunca habría pensado que tendria algo ta bonito. Antonio y Massimiliano esto también es un poco vuestro", le dijo Zidane en italiano a sus colegas del banquillo. Luego, en castellano, fue mucho más explícito: "Gracias a los jugadores, al Madrid... y a mi mujer: 'Te quiero mucho, siempre estás ahí".



Buffon se emociona al recibir el trofeo de mejor portero.

Buffon, el mejor portero

Primero se concedió el premio de mejor gol a Olivier Giroud, el delantero del Arsenal, quien firmó un tanto espectacular de escorpión en la Premier. Después, Zidane recibió su galardón y luego le tocó el turno a Gianluigi Buffon como mejor guardameta del año. "Mi inglés es muy malo, pero es un gran honor recibir este premio a mi edad", ha dicho el portero de la Juventus.

El Celtic recogió el premio a la mejor afición del año, mientras Sarina Wiegman, la seleccionadora holandesa que guió a su país al reciente campeonato de Europa femenino, fue elegida la mejor técnica.

Messi e Iniesta, en el 11 ideal

Después, se hizo público el once ideal de la temporada 2016-17 formado por Buffon en la portería, escoltado por una defensa integrada por Alves, Ramos, Bonucci y Marcelo quedando el centro del campo para Kroos, Modric e Iniesta, el capitán azulgrana. Arriba, un tridente utópico de reunir en cualquier equipo: Messi, Cristiano y Neymar.