La escalofriante lesión que puede costarle una pierna a un jugador de la NFL

La imagen es escalofriante. De las que provocan una sensación de dolor nada más verla. El Tight End de los Chicago Bears, Zach Miller, se rompió la rodilla izquierda en el partido que enfrentó a su equipo contra New Orleans Saints. La lesión es tan grave que los médicos han reconocido que no luchan por recuperar al jugador para volver a jugar sino para que no pierda la pierna.

Miller se fracturó los ligamentos de la rodilla y cuando fue llevado al hospital para someterle a una cirugía los médicos vieron la dificultad de que una artería también estaba dañada. Por esta razón varios cirujanos vasculares tuvieron que acudir para intentar salvar la pierna del veterano jugador de la NFL.

Consternación en el equipo

"Nuestros pensamientos y las oraciones del equipo están con él", dijo el entrenador de los Bears, John Fox. Todavía es pronto para saber qué ocurrirá con seguridad, pero la preocupación es máxima.

Los primeros mensajes de los médicos apuntan a que la cirugía salió bien, aunque tuvieron que sustraer tejido blando de la rodilla sana para intentar recomponer la lesión. A sus 33 años es casi imposible que Miller vuelva a un terreno de juego, pero lo más importante es que pueda volver a andar.