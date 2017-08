El Girona gana al Manchester City y se carga de autoestima

Levantó Aday Benítez el trofeo que acredita al Girona como vencedor de la 41ª edición del trofeo Costa Brava, aunque lo más importante del partido de este martes fue la dosis de confianza que se inyectó el equipo de Pablo Machín a tres días vista del arranque de la Liga de Primera División ante el Atlético. Las sensaciones de la pretemporada, malas hasta este último partido, se corrigieron con un buen encuentro y un triunfo ante todo un Manchester City, que pese a no salir con el once de gala, sí jugó con muchos titulares en el esquema de Pep Guardiola.

UN SOLO PUNTA

Pablo Machín se decantó con un esquema con un solo punta, Stuani. Posiblemente porque no tiene todavía delanteros suficientes para plantearse salir de entrada con dos futbolistas arriba. Y seguramente también porque en Primera División tocará poblar más el centro del campo para no quedar desguarnecido. De esta manera, el técnico salió con una primera linea de tres centrales (Alcalá, Bernardo y Muniesa); una segunda formada por los dos mediocentros (Pere Pons y Granell) y los dos carrileros (Maffeo y Aday); una tercera con dos llegadores (Portu y Borja García) y Stuani arriba. Bien arropado atrás, el Girona se encontró cómodo. Tal vez porque también el Manchester City no sometió a los de Machín a un ritmo de máxima intensidad como sí hará el Atlético el próximo sábado.

PRIMEROS AVISOS DEL CITY

Tras dos primeros avisos del City, el Girona respondió con el 1-0. Muniesa jugó en largo viendo la subida de Aday y este, con el exterior, sirvió una buena asistencia para Portu, que fusiló a Claudio Bravo tras un buen control y un resbalón de su marcador. Montilivi, con 10.235 espectadores en las gradas (se estrenó la ampliación del Gol Nord y se ha empezado la estructura de la ampliación de la grada superior de preferente, que tendría que estar lista en tres días), se iluminó e ilusionó con su equipo, que no perdió para nada la cara al partido y tuvo las mejores ocasiones de los primeros 45 minutos. Mención aparte para Maffeo, que protagonizó el duelo del enfrentamiento con Sané y le ganó prácticamente todos los duelos (el catalán acabó elegido jugador estrella del Costa Brava). Una mano providencial de Bravo a chut de Stuani evitó que el Girona se fuera al descanso con 2-0.



LA SEGUNDA PARTE

No cambió el partido en demasía en el segundo acto, con dominio alterno, mucho juego en el centro del campo y pocas llegadas en las áreas. Machín hizo todos los cambios de golpe (seis) a la hora de partido y Guardiola intentó dar una vuelta de tuerca al choque con la salida de Gabriel Jesus y Gundogan en los 20 últimos minutos. El 1-0 no se movió, pero el Girona debió emplearse a fondo en los últimos compases para evitar que el City le sorprendiera y el desenlace del trofeo se viera abocado a los penaltis.



ALINEACIONES

Girona: Iraizoz; Alcalá (Ramalho 59'), Bernardo, Muniesa; Maffeo, Pere Pons (Aleix Garcia 59'), Granell (Douglas Luiz 59'), Aday (Carles Planas 59'); Portu (Marlos Moreno 59'), Borja García (Boulaya 59'); i Stuani.

Manchester City: Claudio Bravo; Adarabioyo, John Stones (Otamendi 46'), Mangala; Danilo, Touré Yaya, Sane; Bernardo Silva, Brahim Díaz (Gabriel Jesus 70'), Phil Foden (Gundogan 70'); i Sterling.

Gol: 1-0 (13') Portu.

Árbitro: Medié Jiménez. Amarillas: a Aleix García (65') y Bernardo Silva (72').

Asistencia: 10.235 espectadores.