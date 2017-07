James Costos, el nuevo asesor del Barça con guiño al Madrid

El Barça no ficha jugadores, pero sí cambia el organigrama del área deportiva y, al mismo tiempo, incorpora "asesores estratégicos", como ha precisado el propio club, a su estructura ejecutiva. James Costos, exembajador de los Estados Unidos en España y Andorra, asumirá ese rol para América donde formará parte de tres proyectos claves: la Fundación, el Barça Innovation Hub y el desarrollo de la marca Barça en el mercado norteamericano. Costos, como dejó escrito en un tuit el pasado 4 de junio, es un forofo del Madrid.

El exembajador estadounidense firmó el acuerdo en el despacho del presidente Josep Maria Bartomeu, en presencia del CEO del club Óscar Grau, y de Javier Sobrino, director de planificación estratégica e innovación. El club, en su comunicado oficial donde anuncia el nombramiento de Costos, precisa que "ha mostrado públicamente su apoyo al Barcelona en diversas ocasiones", pero hace poco más de un mes festejó con alegría la segunda Champions del Madrid en los últimos tres años.

Ahora, le tocará representar al Barcelona en América. "Costos es una persona muy importante para nosotros que está muy bien introducida en Estados Unidos", ha subrayado Bartomeu,enfatizando la necesidad de contar con ese asesor, convencido de que "para toda la relación que debemos tener en este país con patrocinadores y sponsors nos hacía falta una persona de su nivel, es un consultor de alto prestigio, que además siente muchísimo los colores azulgrana".

Great to be be back in Barcelona tonight...7th heaven. Barça 7-1! pic.twitter.com/HHJTII9oHm