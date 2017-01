Luis Enrique: "Hemos hecho un gran partido sin balón"

Luis Enrique se ha mostrado más contento por el juego del equipo sin la pelota que por los goles. "Hemos hecho una de las mejores actuaciones desde que estoy aquí sin el balón. Los jugadores han entendido que si no presionas bien al Las Palmas, te genera muchos problemas". El único pero del entrenador azulgrana ha sido que el equipo no ha matado el duelo en la primera parte. "Hemos tenido ocasiones para cerrar el partido y lo hemos dejado abierto, pero en la segunda hemos sido muy efectivos. Es un partido y una victoria que nos refuerza a todos y que nos viene muy bien".

El entrenador ha valorado la gran presión de sus jugadores al rival, especialmente atacando la salida del balón del conjunto canario."Hemos recuperado infinidad de balones", ha destacado, a la vez que se ha mostrado encantado por tener a disposición a toda la plantilla y poder hacer rotaciones (no jugaron Neymar, Piqué ni Iniesta). "A mí me va bien tener a todos los jugadores preparados y que sepan que cualquiera puede juegar, ya sea un minuto, los 90 o quedarse en la grada". ¿Le tocará descansar a Messi? "Ya lo verás", ha respondido el técnico a la pregunta que se hace todo el barcelonismo, aunque seguramente Leo es el único jugador que decide él si juega o no.



UN BUEN INICIO DE AÑO



Luis Enrique ha explicado que se siente satisfecho por este inicio de año de su equipo. "En este 2017 solo he visto actuaciones buenas del equipo, independientemente de que el resultado haya sido más o menos justo", ha afirmado pensando en el partido de ida de San Mamés en la Copa (2-1) y el empate en la Liga ante el Villarreal (1-1).

El entrenador también ha tenido palabras de elogio para André Gomes, al que le faltó rematar una buena actuación con el gol, desaprovechando dos claras ocasiones. "Le veo muy bien desde su llegada, aunque siempre cuesta adaptarse a un club como este. André es muy joven y tiene un futuro increíble, todas las condiciones técnicas y físicas para ello".

LA RESIGNACIÓN QUE QUIQUE SETIÉN



Quique Setién ha admitido que la diferencia que existe entre el Las Palmas y el Barça es "ese 5-0. No ha habido falta de intensidad, es impotencia. No hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho lo que nos han dejado". Con esta contundencia se ha expresado el entrenador del conjunto canario, que sabía que sería muy difícil controlar el juego porque "el balón ha sido del Barça". Sin embargo, el técnico ha querido sacar el aspecto positivo de la goleada: "Esto nos pondrá en nuestro sitio, nos vendrá bien", ha afirmado, expulsando así el exceso de confianza en su plantilla tras una muy buena primera vuelta de la Liga que ha "despertado expectativas demasiado altas".