La NBA desvela los quintetos titulares para el All-Star

El jugador de los Cleveland Cavaliers, Lebron James, ha sido la estrella más votada para el All-Star Game, que se disputará el 19 de febrero en Nueva Orleans. El Partido de las Estrellas ya tiene sus quintetos titulares tras el recuento oficial de votos de aficionados, periodistas y jugadores, que por primera vez en la historia han participado en el proceso de selección.

Lebron James encabeza la elección después de recibir 1.893.751 votos, por delante de Stephen Curry (1.848.121) deDurant (1.768.185) e Irving (1.696.769). El ‘rey’ James disputará su All-Star número 13, que le iguala con dos leyendas como Michael Jordan y Bob Cousy, y es la cuarta vez que se convierte en el jugador más votado para este partido.

Estos son los titulares en los que no habrá ningún representante español, ya que Marc Gasol que es el jugador que más apoyos ha recibido, ocupa la séptimo lugar entre los jugadores interiores del Oeste. Eso no quiere decir que el jugador de los Grizzlies no pueda tomar parte del fin de semana de las Estrellas. Los suplentes de los dos equipos, decididos por los entrenadores, se darán a conocer el próximo día 26.

Conferencia Este: Irving (Cleveland Cavaliers), DeRozan (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Butler (Chicago Bulls) y Antetokoumpo (Milwaukee Bucks).

Conferencia Oeste: Curry (Golden State Warriors), Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Durant (Golden State Warriors) y Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

La votación de los aficionados suponen el 50% de los votos, mientras el panel de los medios de comunicación y de los jugadores suponen un 25% cada uno.

En esta edición se han alcanzado cerca de 38 millones de fotos entre los aficionados a la NBA, un incremento del 146% respecto a la última edición.