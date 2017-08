Padrón sale de la cárcel gracias a Clemente y denuncia torturas

Juan Padrón no salió de la cárcel el martes junto con Ángel Villar y su hijo Gorka. El vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) lo ha hecho este miércoles después de que, tal como asegura, Javier Clemente, el exseleccionador español, le haya pagado la fianza de 300.000 euros, la misma que tuvo que satisfacer el presidente de la federación para abandonar la cárcel de Soto del Real.

El que está considerado como la mano derecha de Villar y el brazo ejecutor de las grandes decisiones en la federación ya está en libertad después de que el juez Santiago Pedraz le enviara a la cárcel el pasado 20 de julio junto a Villar y al hijo de este. Padrón ha sorprendido al anunciar que su fianza la ha pagado Clemente, el polémico entrenador que ha estado defendiendo, tanto a Villar como a Padrón hasta este mismo miércoles.

Defensa de Clemente

Lo del pago de la fianza de Padrón por parte de Clemente no ha sido lo más sorprendente que ha declarado el vicepresidente federativo y expresidente de la federación tinerfeña. Padrón ha confesado a Efe que "llegó a pensar en el suicidio". También ha confesado que "sufrió tortura" en el proceso de su detención. "Se producen torturas en mi caso porque hay muchas clases de tortura. Los tres primeros días desde que me sacaron de mi casa hasta que llegué a la cárcel no se los deseo a nadie".

Padrón ha arremetido contra el que cree que ha urdido toda esta persecución contra la federación, al que considera "un desequilibrado mental que ha llevado a cabo a este montaje". "Los votos no se compran, se ganan, y tendríamos que tener muchísimo dinero para haber comprado todo lo que se ha dicho. El fútbol español no es tonto", ha afirmado el vicepresidente de la RFEF.

Desvío de dinero

El juez Pedraz le imputa a Padrón haber desviado dinero de la federación, así como la transferencia de importantes cantidades de dinero a la Federación Tinerfeña de Fútbol, que se derivaron a una sociedad que sostenía con el secretario de esa federación, Ramón Hernández, que fue el primero en abandonar la cárcel al pagar una fianza de 100.000 euros. Según el aturo del juez. "Esas cantidades acaban siendo derivadas a cuentas particulares de los investigados Padrón y Hernández a través de la sociedad que ambos administran, Tenerife Sport".