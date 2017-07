«Queremos un Santa Teresa solvente, que compita de tú a tú con los mejores»

Tras ocho temporadas al frente del Santa Teresa, tres de ellas en la Primera División femenina, Juan Carlos Antúnez (Badajoz, 1983) cree que ha llegado la hora de que su equipo aspire a metas mayores y dé el gran salto en la categoría. Antes de marcharse de vacaciones, el técnico del club pacense ha repasado su trayectoria, analizado las nuevas incorporaciones y dado detalles de cómo encarará el equipo la próxima campaña.

–El equipo terminó en un meritorio noveno puesto, pero se quedó a las puertas de disputar la Copa de la Reina. Haciendo balance, ¿cómo califica la temporada?

–En mi opinión, ha sido muy buena. Mantenerse en la mitad de la tabla en Primera durante ya tres años no es fácil. Siempre está la ilusión de jugar la Copa, pero en nuestra categoría, con los transatlánticos que hay, luchar hasta última hora por ello y quedarte tan solo a cuatro o cinco puntos, hace que haya sido un buen año.

–La pasada campaña el Santa Teresa demostró que es capaz de ganar a cualquier equipo, ¿se ha venido arriba la entidad para aspirar a metas mayores esta nueva temporada?

–Hemos demostrado que somos capaces de competir contra los equipos grandes, pero la meta en esta liga nunca puede ser a nivel clasificatorio. El primer objetivo debe ser mantener la categoría. Sin embargo, eso no significa que no podamos dar el gran salto en la tabla. Nos hemos reforzado para ir evolucionando y poder estar más cerca de los puestos de Copa. Creo que tenemos mejor plantilla este año y tenemos más opciones de luchar.

–¿Hasta dónde puede llegar realmente el Santa Teresa a corto-medio plazo? ¿Cree que es posible repetir lo de campañas anteriores o, incluso, mejorarlo?

–Sí, creo que el objetivo debe ser estar en obtener números parecidos a los del año pasado. La intención es hacer del Santa Teresa una entidad fuerte, situada siempre en la mitad de la tabla y peleando por la séptima u octava posición para poder jugar la Copa de la Reina. Queremos un club solvente, deportivamente fuerte, que compita de tú a tú con los mejores de España.

–¿Cuál ha sido el factor clave para que el club no haya dejado de crecer en los últimos años y se haya consolidado en la élite del fútbol femenino a nivel nacional?

–Creo que la clave del éxito ha sido haber creado una estructura profesional y haberle dado continuidad al proyecto con el paso de los años. Además, somos un club fiable y serio de cara a la confianza de las jugadoras y eso nos da fama a nivel nacional.

–¿En qué se caracteriza el estilo de Juan Carlos Antúnez?

–Soy de los entrenadores que dicen que lo mejor que puede hacer un técnico es sacar el máximo partido a los jugadores que tiene. Con lo cual, mi estilo está siempre marcado a los integrantes de mi plantilla. Mis equipos suelen encajar muy pocos goles. Siempre estamos entre los mejores equipos a nivel defensivo y, a partir de ahí, depende mucho el factor de la calidad de los jugadores o la resolución que tengamos arriba de cara a gol. A mí no me gusta definir a mis equipos, pero dicen que son muy correosos, trabajados, competitivos, a los que resulta muy difícil ganar porque siempre están metidos en el partido.

–¿Va a realizar alguna modificación este año o va a seguir fiel al estilo que le está dando tan buenos resultados?

–Las jugadoras que vienen nuevas nos dan otras variantes que antes no teníamos. Quizás éramos muy previsibles y ahora contamos con un factor sorpresa que nos ofrece más opciones de jugar. Todo ello sin abandonar totalmente nuestro estilo.

–¿Piensa que los entrenadores deben adaptarse a las características de sus jugadores o es de los que opina que la idea de juego del entrenador debe prevalecer sobre todo lo demás?

–Creo siempre en la idea de juego que he tenido desde mi formación primero como jugador y luego desde mis inicios como entrenador, pero el fútbol es de los jugadores. Al final siempre tienes que adaptarte a las circunstancias que tienes y aquellos entrenadores que mejor partido sacan a sus futbolistas son los que acaban marcando la diferencia.

–El equipo se ha reforzado con varias jugadoras en casi todas las líneas, ¿qué destacaría de ellas y qué cree que pueden aportar?

–Creo que todos los fichajes van en dos líneas. Contamos con tres jugadoras que son muy jóvenes pero con mucha proyección y bagaje internacional; y el resto de jugadoras, aunque no son muy veteranas, sí tienen mucha experiencia en Primera División, que es otra cosa que necesitábamos. Tenemos a Alba, por ejemplo, que lleva 400 partidos en la categoría o a Patri, Carla o Marta, con alrededor de 300 partidos a sus espaldas.

–¿Cree que pasará factura que casi la mitad de la plantilla sean caras nuevas?

–No, creo que nos enriquece. De la base que utilizamos el año pasado, solo tenemos tres bajas y el resto de jugadoras que se han ido han tenido muy poca participación. Así que personalmente creo que reformar la plantilla con tantas jugadoras nuevas nos enriquece, porque pasamos de un grupo donde competían la mitad de las jugadoras, a tener otro en el que compiten prácticamente todas las integrantes.

–¿Qué siente al llevar la marca Extremadura por toda España?

–Tener en nuestra plantilla el mayor número posible de futbolistas extremeñas es una de las señas de identidad del equipo. De las 21 jugadoras que conforman nuestra plantilla, el 50% son de la tierra. Quitando los equipos vascos y algún otro como Betis o Barcelona, creo que somos el que más futbolistas tiene de su propia región. Prácticamente no hay ninguna jugadora extremeña de Primera División que no esté jugando en el Santa Teresa.

–Con el proyecto que se tiene en mente, ¿qué tiene que ocurrir para que Juan Carlos Antúnez se sienta satisfecho una vez concluya la temporada?

–El objetivo que me marco siempre es crecer. Si el equipo mejora los números del año anterior, ya estaré muy satisfecho. Con la profesionalización que requiere esta categoría, nos hemos planteado un proyecto más a largo plazo y por eso la mayoría de las jugadoras, e incluso yo mismo, hemos firmado por dos temporadas y queremos prorrogarlo a alguna más. Con lo cual, el objetivo debe ser crecer y sentirnos satisfechos del trabajo diario.

–El Santa Teresa lleva cuatro temporadas consecutivas en Primera División, ¿puede decirse que un equipo extremeño se ha consolidado ya en la élite del fútbol femenino?

–En los tiempos que corren, que una entidad como la nuestra se mantenga cuatro años en esta categoría es muy complicado. El club está consolidado deportivamente y creo que tiene todo el futuro que la economía luego permita. Siempre he dicho que Extremadura tendrá un equipo en Primera todo el tiempo que quiera Extremadura.

–Esta será su novena temporada al frente del Santa Teresa, ¿hasta cuándo habrá Juan Carlos Antúnez?

–Estoy en mi casa. Este es un proyecto que creé junto al presidente Pablo Ritoré y a Carlos Flores hace muchos años, entonces lo considero también un poco mío. El club está encantado conmigo y viceversa. Los objetivos que me marcan siempre los cumplo y creo que será una relación duradera. En los últimos años, he tenido ofertas superiores económicamente y la oportunidad de ir a equipos de mayor renombre, pero estoy muy a gusto aquí y no me veo fecha de caducidad. Soy el entrenador con más partidos hoy en día en Primera y la directiva es la que lo tendrá que decidir.

–Que el deporte femenino tiene cada vez mayor repercusión es evidente, ¿pero qué cree que hace falta para que las disciplinas y categorías femeninas adquieran la misma trascendencia que las masculinas?

–Es fundamental el apoyo de los medios de comunicación, pero sobre todo la apuesta por el deporte de forma igualitaria. Tenemos que entender que hoy en día no podemos generar lo que genera la Primera División masculina y que no podemos querer crecer en los próximos cinco años lo que no se ha crecido en treinta. Simplemente hemos de seguir nuestro camino y seguir creciendo con los pies en el suelo. No obstante, si todos ayudamos, el fútbol femenino dará el boom definitivo y España alcanzará el nivel de las principales potencias europeas.