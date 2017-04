50 músicos extremeños rinden tributo a los Beatles

50 músicos extremeños rendirán tributo este viernes a la mítica banda The Beatles en un concierto en el teatro López de Ayala de Badajoz que será "pionero" a nivel nacional tanto por el gran número de componentes como por la incorporación de armonías vocales al espectáculo.

El concierto The Let it be, presentado hoy, contará además con un gran número de instrumentos, desde violines, violas y cellos a trompetas, trompas, saxofones, oboes, baterías, pianos, guitarras, bajos, percusión e incluso un coro de una veintena de personas.

El organizador del evento, José Luis Arroyo, ha detallado a los medios que el concierto hace principalmente un repaso a la etapa final del grupo de Liverpool, para desembocar en las tres últimas canciones que grabaron antes de su polémica ruptura, una de ellas curiosamente denominada The End.

El concierto incluirá además canciones de grupos coetáneos a The Beatles o que estuvieron muy influenciados por la banda británica, como The Rolling Stones, Simon and Garfunkel, Magna Carta, Queen o Mike Oldfield, entre otros.

Las armonías "complejas" y "cerradas" de algunas de las canciones de estos grupos que se podrán escuchar le darán otro valor añadido al concierto, ha subrayado José Luis Arroyo.

El espectáculo finalizará con la canción Hey Jude, composición que supuso el "inicio de la deriva de The Beatles hacia su disolución", ya que Paul McCartney se la dedicó al hijo de John Lennon tras el divorcio de éste y Cynthia Powell, con lo que McCartney se posicionaba claramente del lado de Powell.

Por su parte, el músico Pedro Martínez ha destacado que este concierto es resultado de un "trabajo de hace más de seis meses", mientras que el artista Víctor Manuel Villaverde ha puesto en valor la dificultad de realizar ensayos generales con más de 50 personas.

Para el director del teatro López de Ayala, Miguel Murillo, es "muy difícil" encontrar "espectáculos tan completos", donde además habrá "grandes sorpresas".

El objetivo es que el concierto pueda verse en más ciudades extremeñas, aunque será difícil que pueda dar el salto más allá de la comunidad autónoma por el coste económico y de infraestructura que supondría mover a tamaño número de músicos.