PSOE y C's rechazan sumarse a la moción de censura de Podemos contra Rajoy

Nuevo golpe de efecto de Unidos Podemos, aunque sin expectativas de éxito. El grupo que lidera Pablo Iglesias ha anunciado este jueves en el Congreso que ha puesto en marcha contactos para impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La formación ha decidido pasar al ataque ante el alud de escándalos de corrupción que afectan al partido conservador y las sospechas de su supuestas injerencias en la fiscalía para evitar las investigaciones. No ha confirmado cuándo presentaría esa moción ni quién lideraría el Gobierno alternativo. "Esto no va de nombres ni de caras", ha zanjado Iglesias.

La iniciativa no obtiene los apoyos necesarios. Los partidos con los que el líder morado ha hablado han desvelado que solo ha habido una llamada preliminar o un mensaje de texto, apenas unos minutos antes de que Iglesias hiciese su puesta en escena, acompañado por el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech.

NI "ENGAÑO" NI "CIRCO"

Aunque Iglesias ha eludido explicar en su comparecencia que respuesta había recibido, los partido han sido tajantes. "Iglesias tiene la misma mala fe y falta de rigor que hace un año, cuando propuso un gobierno de coalición. Entonces nos engañó. Ahora no nos va a engañar. La respuesta es no", ha aseverado el portavoz del PSOE, Antonio Hernando. Poco antes, Iglesias había explicado que ha llamado al presidente de la Gestora, Javier Fernández, y que ha recibido la llamada de vuelta de su portavoz, Mario Jiménez puesto que considera que deben ser sus interlocutores con el proceso de primarias abierto. No ha confirmado si esperaría a que se despeje esa incógnita, el próximo 21 de mayo, para presentar la moción a la espera de que el nuevo líder socialista la pudiese apoyar.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas,ha apostado por la estabilidad y las reformas. "Desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni secundar ningún número de circo", ha advertido.

El coportavoz del PDECat, Carles Campuzano, ha confirmado que Domènech ha llamado esta misma mañana a su coordinadora, Marta Pascal, y ha exigido una reunión para que los morados detallen qué plan alternativo tienen.

Iglesias contaría con el apoyo de Compromís, sus socios valencianos a los que, sin embargo no había avisado de esta iniciativa, que han descubierto por la prensa. ERC condiciona su apoyo a que ese nuevo gobierno diese amparo al referéndum para la segunda semana de septiembre, según ha explicado su portavoz Joan Tardà. El PNVtambién ha asegurado que no apoyará la iniciativa y ha lamentado que "ponerse en contacto" sea enviar un sms.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha lamentado la propuesta. "Iniciativas cero pelotero, pero numeritos todos los días. España no está para charlotadas", ha criticado.

"La corrupción y las trabas para luchar en su contra han llegado a niveles intolerables. Hace falta tomar medidas drásticas y urgentes", ha tuiteado a primera hora de la mañana Domènech, en lo que se puede considerar un anuncio de su próxima ofensiva.

La #corrupció i les traves per lluitar-hi en contra han arribat a nivells intolerables. Cal prendre mesures dràstiques i urgents pic.twitter.com/PgJgEucizQ — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 27 de abril de 2017

Podemos ha anunciado la convocatoria de una rueda de prensa en el Congreso por sorpresa, escasos minutos después de que Pedro Sánchez reclamase la dimisión de Mariano Rajoy, exigiese al PSOE iniciativas "contundentes" contra el presidente del Gobierno y pidiese a Podemos que deje de ser un partido protesta y ponga en marcha una estrategia parlamentaria úti, durante una entrevista en la Cadena Ser.

La dirección de Podemos considera que los últimos escándalos de corrupción del PP desembocan en una situación de "emergencia democrática" y que son necesarias medidas urgentes para ponerle freno. El grupo de Compromís ya avanzó este miércoles que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura contra Rajoy, aunque formalmente todavía no existen contactos.

La moción de censura queda regulada por el artículo 113 de la Constitución. Establece que es necesario un 10% de los diputados (Unidos Podemos rebasa ese mínimo), que se vota cinco días después de ser presentada y que, en caso de fracasar, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodO de sesiones.