1.600 pacientes extremeños de hepatitis C se benefician de los nuevos fármacos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tratará a partir de la próxima semana a los pacientes de hepatitis C con los nuevos fármacos, independientemente del grado de fibrosis que presenten, según ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles. Esto supone que 1.600 enfermos se beneficiarán de esta universalización. El coste se sitúa entre 16 y 23 millones de euros.

El consejero ha informado de que se ha decidido iniciar este procedimiento tras el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la reunión del Comité de Expertos del Tratamiento de la Hepatitis C, que se desarrollo la pasada semana en la región.

En este acto, también han estado el director gerente del SES, Ceciliano Franco, el hepatólogo y miembro del Comité de Expertos, Miguel Fernández Bermejo, y la secretaria general del SES, Concepción Torres.

Según Vergeles, los fármacos nuevos presentan una capacidad de curación "que supera al 95 por ciento de los casos de pacientes que los toman".

La fibrosis puede medirse sin necesidad de hacer biopsias, a través de un dispositivo denominado fibroescaner, y mientras más grado de fibrosis tenga el hígado, existe una mayor probabilidad de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, ha afirmado el consejero.

Hasta hace unos años, los tratamientos disponibles para tratar la hepatitis C eran fármacos que "no curaban en la mayoría de los casos y que sólo retrasaban la evolución de la enfermedad a costa de importantes efectos secundarios".

Así, ha asegurado que, debido al coste de estos medicamentos y la poca experiencia respecto a su uso, el tratamiento ha pasado por varias fases y se comenzó tratando "de forma prioritaria a los pacientes que presentaban un mayor grado de fibrosis".

El consejero ha subrayado que no hace falta acudir antes al hepatólogo, ya que el nuevo tratamiento se propondrá al paciente en la próximo revisión prevista "si así lo estima conveniente el profesional".

En este sentido, ha aseverado que el tratamiento en las fases 0 y 1 "no es ninguna urgencia", por lo que "no se va a adelantar ninguna cita porque no es necesario" y ha llamado a la tranquilidad a todos los pacientes.

Por último, el consejero ha expuesto que, hasta el momento, se ha tratado a 985 pacientes en Extremadura, lo que ha supuesto una inversión de 26,5 millones de euros y un precio medio de tratamiento por paciente de 26.903 euros.

Actualmente, están en tratamiento activo 200 pacientes, con una inversión de 2,6 millones de euros y un coste medio de 12.767 euros

Con la universalización del tratamiento, se espera tratar a aproximadamente 1.600 pacientes, con un coste de entre 16 y 23 millones de euros y un gasto medio de entre 10.628 y 14.790 euros por paciente, ha dicho Vergeles.