218 municipios con planes periurbanos

Más de la mitad de los municipios extremeños tienen planes periurbanos para la prevención de incendios forestales. En total, son 218 localidades las que cuentan con estos documentos. Estos planes tienen por objeto establecer medidas de carácter específico para la prevención de los incendios forestales en la zona periurbana de las entidades locales de Extremadura, con el fin de evitar los riesgos que los incendios forestales puedan suponer para la población, suprimiendo o reduciendo la propagación y permitiendo asegurar su confinamiento, alejamiento o evacuación.

En 110 de los casos se trata de localidades situadas en zonas consideradas de alto riesgo, mientras que las 108 restantes están ubicadas en zonas de bajo riesgo, según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural extremeña. «Muchos municipios hicieron un plan, tienen el documento, pero luego no lo han ejecutado», lamenta Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, quien incide, además, en que «los planes hay que tenerlos actualizados. De nada me sirve hacer una faja perimetral cortafuegos si dentro de un par de años no la repaso».

Esta es una de las medidas de prevención concretas que contempla la normativa extremeña en materia de incendios forestales junto, entre otras, a los planes de defensa (para las zonas de alto riesgo de incendios o de protección preferente); los planes de prevención en montes o fincas; o las medidas de autoprotección, aplicables en lugares o construcciones vulnerables y aislados, de menor entidad.