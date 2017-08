463 víctimas de maltrato reciben ayudas para cambiar de domicilio en cinco años

Las cifras son muy frías y no reflejan la realidad de cada mujer, porque hay muchas historias y muy distintas, pero siempre existen elementos comunes en todas esas vidas truncadas: el miedo y la necesidad de protección para evitar nuevos episodios. Las mujeres deben estar en un lugar donde ellas se sientan seguras, en un ambiente confortable para poder seguir hacia adelante. Sobre todo en un contexto donde no exista peligro. Por eso es tan importante que puedan irse a vivir a otra parte si así lo requiere la situación. Pero para poder hacerlo hay que contar con recursos suficientes», expresa Gloria Angulo, portavoz de la asociación extremeña Malvaluna (con sede en Mérida) que, entre otras labores, atiende a diario casos de violencia machista.

Una de las medidas que se activa cuando se dan casos de malos tratos son las ayudas para cambios de residencia, las cuales se gestionan a través del Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) gracias a un convenio del Gobierno central con las comunidades autónomas. Según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en los últimos cinco años (desde 2012 y hasta la primera mitad de 2017) 463 extremeñas víctimas han recibido este recurso que solo se concede a mujeres en situación de vulnerabilidad económica.

COMPLEMENTO DE LA RAI / Tal y como explica Elisa Barrientos, directora del Instituto de la Mujer en Extremadura (Imex), esta ayuda es un complemento de la renta activa de inserción (RAI), la cual se recibe si la persona sigue en paro y no tiene ya derecho ni a la prestación contributiva ni al subsidio. En términos generales, debe haber cumplido los 45 años y ser demandante de empleo doce o más meses, pero cuando se trata de casos de violencia de género, no es necesario cumplir estos requisitos para recibir la RAI: no hay límite de edad ni un mínimo de meses de estar inscrita en el Sexpe.

De ese modo, Barrientos explica que si la renta activa de inserción supone 426 euros al mes, la ayuda para cambio de residencia se calcula multiplicando esta cantidad por tres (1.278 euros). Pero en este caso se trata de un pago único que se recibe a lo largo de un periodo de 11 meses. Pasado este tiempo se puede volver a solicitar hasta dos veces más con los mismos requisitos. «De este modo, esta ayuda tiene una duración máxima de 33 meses», aclara Barrientos.

CONCEPTO DE VÍCTIMA / Según recoge el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su web, «es víctima de violencia de género la mujer que sufre violencia física y psicológica (incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) de parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes están o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia e independientemente de su estado civil».

El requisito que se exige para activar las ayudas económicas es que la víctima no conviva con el agresor. Se considera así cuando estén divorciados o separados legalmente, ella se encuentre en un centro de acogida, tenga orden de protección u otra medida cautelar similar, o que en la sentencia por delito o falta se imponga una medida de internamiento o de alejamiento para el agresor.

La directora del Imex resume que la necesidad de proteger a las víctimas y permitir que puedan empezar una nueva vida alejadas de la amenaza es el objetivo fundamental de este tipo de recursos que permiten avanzar en la lucha contra esta lacra social, pero que siguen resultando insuficientes o ineficaces teniendo en cuenta el balance de víctimas.

En lo que va de 2017 en España han sido asesinadas 34 mujeres por violencia machista, suman siete más que el pasado año. Pero además 16 menores han quedado huérfanos y, lo que es más duro, seis han muerto a causa de los malos tratos (desde 2013 han sido un total de 21).

En Extremadura las datos dibujan una realidad en la que, por ejemplo, hay once menores que necesitan protección policial por sufrir maltrato directo por parte de su pareja o expareja (los cuales en muchos casos tampoco han cumplido los 18); mientras que, al mismo tiempo, 629 extremeñas han sido víctimas de maltrato en los tres primeros meses del año, un 14% más que el mismo periodo de 2016.

Cada cifra tiene nombre y apellidos y una historia propia de dolor. A ellas hay que sumar las que no salen a la luz porque aún no han sido capaces de vencer el miedo y dar el paso.