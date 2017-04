Los alumnos de la UEx denuncian el retraso de las becas un año más

Mi ruego sería que, dentro de las posibilidades de la universidad, se intervenga para que en un contexto de emergencia social para el alumnado se aceleren los procesos para que la falta de beca no acabe en abandono de estudios, endeudamiento de familias o trabajos precarios», fue la petición que hizo Mercerdes Borrasca, alumna de 5º de Biología y miembro de la Asamblea Universtaria Badajoz y del Consejo de Gobierno de la Uex en la última reunión de este órgano. Un año más, las ayudas de estudios complementarias de la Junta de Extremadura llegan tarde y los jóvenes sufren las consecuencias de no poder contar con un apoyo económico que, en muchos casos, es fundamental para poder seguir adelante con la carrera.

El año pasado estas becas llegaron el 3 de agosto, cuando el curso ya está acabado, y los afectados temen que se vuelvan a repetir los mismos tiempos. «Transmitimos nuestra queja en el Consejo de Gobierno y enviamos una carta a la Junta, pero no hemos obtenido ninguna respuesta», asegura Borrasca. Añade que, de momento, ni siquiera han sido resueltas estas becas.

El pasado verano 734 universitarios estuvieron a la espera de 1.500 euros por la modalidad de residencia. Además, 318 de ellos debían recibir un complemento de 500 euros más gracias a una nueva variante ligada a las rentas más bajas.

RESPUESTA / Desde la Consejería de Educación y Empleo justifican que las citadas becas son efectivamente complementarias a las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que, por ello, se debe esperar a que éstas estén resueltas para proceder a la concesión de las de la Junta. «Intentamos hacer la gestión lo más rápido posible, preocupándonos por la situación de los estudiantes y sus familias. En este año, por primera vez, se han publicado en el primer DOE de 2017, cuya fecha fue el 2 de enero. Para permitir el máximo número, se ha dado el plazo de dos meses para presentar solicitudes, con lo que hemos esperado hasta el 3 de marzo para empezar los trámites», detallan desde Educación y Empleo.

Además explican que cada año reciben unas 1.500 solicitudes, «de las que se conceden más de la mitad, pero en el proceso de verificación hay que tratar esas 1.500 a las que hay que ampliar el plazo vigente para subsanaciones y otras cuestiones». Aún así, aseguran que existe «contacto telefónico para acelerar todos los trámites». Y calculan que a finales de mayo la comisión de valoración ya habrá reunido todos los méritos y requisitos para emitir veredicto.

La portavoz de los estudiantes Mercedes Borrasca insiste en que no tiene sentido recibir la ayuda una vez acabadas las clases porque eso significa que los alumnos han tenido que adelantar un dinero «que en muchos casos no tienen». «El año pasado nos pusieron la excusa de que el retraso era porque todavía no había presupuestos generales porque no se había formado Gobierno y este año de momento ni siquiera nos han contestado a nuestra reclamación», se lamenta Borrasca.