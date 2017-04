Arranca el montaje de las primeras vías y traviesas del AVE en Extremadura

Tras once años de promesas incumplidas, por fin arranca el montaje de las primeras vías del AVE en Extremadura. Los operarios de Ferrovial han comenzado este pasado fin de semana a colocar las primeras traviesas de la plataforma extremeña en el tramo Aldea del Cano-Mérida, que es uno de los más adelantados de toda la región. Según confirmó ayer la Delegación del Gobierno, la instalación ha comenzado en el punto de acopio de balasto que se ubica junto a la autovía A-66, próximo a Cáceres, y ya se han avanzado varios kilómetros al sur en dirección a la capital autonómica. No obstante, todavía no se ha llegado a la provincia de Badajoz.

El plazo de ejecución de esta obra es de ocho meses, por lo que a finales del próximo verano la plataforma, a falta de la electrificación, estaría en este punto lista para poder albergar la llegada de los primeros convoys. El avance de los trabajos ha sido posible tras el desbloqueo del contrato entre Ferrovial y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Las discrepancias económicas entre ambas mantuvieron paradas las actuaciones durante más de 20 meses y finalmente pudieron retormarse el pasado mes de diciembre al aceptar Ferrovial el modificado del contrato propuesto por Adif tras rechazarlo inicialmente.

La empresa se adjudicó la obra en marzo del 2015 con una oferta que rebajaba un 45% el tipo de licitación, 4,5 millones a los que se añadieron después 389.000 euros. Además del tramo Cáceres-Mérida, de 76,7 kilómetros, Ferrovial también será la encargada de colocar las vías y traviesas en el tramo Mérida-Badajoz. En este caso, el presupuesto es de 3,2 millones (a los que se añadieron posteriormente 320.000 euros) para la colocación de 32,6 kilómetros de vía.