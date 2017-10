Cachinus de Cine enamora a la ONU

Click, muestra tu lado bueno, el penúltimo trabajo de la productora de cine escolar Cachinus de Cine, acaba de ganar el tercer premio en el Peace in the Streets Global Film Festival, en la categoría 9-13 años. El jurado ha seleccionado un centenar de trabajos de todo el mundo y tres de ellos tienen la marca Cachinus: Alma, Yo fui un tapón y nadie me creyó y el premiado Click.

Cachinus de Cine está dirigida al alimón por la pareja cinematográfica formada por Michel Augusto y Montserrat Vázquez. Lo que comenzó siendo una actividad extraescolar se ha convertido en el plazo de cinco años en un asunto muy serio. Cachinus de Cine acumula en sus estanterías tres premios internacionales y nueve galardones nacionales, ha sido seleccionado en medio centenar de certámenes y en una decena de ocasiones ha llegado a la gran final.

Para Michel Augusto haber ganado este nuevo premio internacional «está muy bien, no me lo esperaba porque en EEUU nunca nos seleccionan nada de Europa», declara. Para él también es importante la composición del jurado, presidido por el embajador Anwarul K. Chowdhury, y formado por personalidades como Federico Mayor Zaragoza, Avi Poster, la activista Cora Weiss, la periodista Holly Ornstein Carter o el productor Voza Rivers.

La productora tiene dos compañías: Los Trastinos, formada por alumnos de segundo a quinto de Primaria, y Los Trastillos, con actores de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria Obligatoria.

El corto galardonado por la ONU ha sido rodado y concebido por la compañía más joven, los catorce miembros de Los Trastinos. Los guiones son generalmente creaciones propias de los chavales. Por eso, muchos de sus trabajos –como el multipremiado Yo fui un tapón y nadie me creyó, L.A. Confidencial o Guerra de Nerf–, dejan poco espacio para las concesiones o los finales dulcemente felices. Los niños no entienden, ni falta que les hace, de rentabilidad en taquilla; su imaginación es la que marca el desarrollo de la trama cinematográfica.

El importe de los galardones, más testimonial que abultado, se reinvierte en material para la productora porque los de Cilleros trabajan sin ningún apoyo público.

Para asistir en Grecia a la entrega de premios del festival Camera Zizanio, en Pyrgos, el ayuntamiento de la localidad (1.700 habitantes) aportó una pequeña ayuda económica. «Tuvimos la suerte de que por overbooking llegamos tarde a la entrega y, además, tuvimos que separar al grupo en dos vuelos distintos», comenta Augusto. «Reclamamos y meses más tarde nos devolvieron el importe íntegro de los billetes; ahora estamos pensando utilizar esta vía como método de financiación para nuestros desplazamientos al extranjero», comenta entre risas el codirector y coprodutor extremeño.

La entrega de premios del Peace in the Streets Global Film Festival será el 9 de noviembre pero Cachinus de Cine no asistirá por falta de presupuesto. Al fin y al cabo, no pueden poner todos los huevos en la cesta del overbooking.