Los cazadores urgen a la Junta la orden de vedas de este año

Incertidumbre en el inicio de la temporada cinegética. La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) criticó ayer el retraso en la publicación de la nueva Orden General de Vedas por parte de la Junta de Extremadura, algo que según el colectivo está causando «indignación» en el conjunto del sector por la «gran incertidumbre» que supone para los titulares de las casi 90.000 licencias vigentes en la región.

La temporada no corre peligro porque mientras no se publique la nueva orden continúa vigente la del año pasado, pero la federación criticó ayer que a falta de apenas cuatro días para el inicio de la media veda (el periodo de caza de la codorniz con perros comienza el próximo martes, día 15) aún no se conozcan las condiciones que regirán la temporada. Unas condiciones que según explica están pendientes de todas las novedades que se introdujeron en el borrador de la Orden General de Vedas, que fue consensuado en el Consejo Extremeño de Caza hace casi dos meses y que aún sigue a la espera de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

FECHAS / Para la federación, resulta «inadmisible» que a día de hoy los cazadores no sepan si finalmente se introducirán esas novedades aprobadas por el Consejo, pues algunas de ellas deberían aplicarse ya la semana que viene. Es el caso por ejemplo de las fechas de la tórtola, que en el nuevo borrador se retrasan un día (al 20 de agosto) e incluye una reducción de cupos. Por ello Fedexcaza exige a la Junta que publique lo antes posible la nueva orden para dar «certezas» a una actividad con una enorme importancia socioeconómica en Extremadura.

«Lamentamos que se someta al sector a estas incertidumbres cuando hay muchas empresas, cotos y sociedades locales pendientes de la regulación del inicio de la media veda», afirma el colectivo. A tenor de estas críticas, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio alegó que «la temporada no corre peligro» porque mientras no se publique la nueva orden continúa vigente la del año pasado, que de hecho se prorrogó de forma automática el pasado 1 de abril con el inicio de la actividad cinegética.

Desde este departamento indican que la Orden General de Vedas 2017/2018 se publicará en el DOE «cuando haya superado todos los trámites legales» y explican que mientras tanto, se ha publicado en la página web extreambiente.com una nota con las indicaciones necesarias para los cazadores. Este documento mantiene las fechas de la orden publicada en junio del 2016, de forma que la caza de codorniz con perros se iniciará el día 15 de agosto y la del resto de especies cazables en media veda irá desde el sábado 19 de agosto hasta el día 10 de septiembre.