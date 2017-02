Las diócesis urgen aplicar el fallo de Religión pese al recurso de la Junta

El conflicto por la reducción de horas de Religión en Secundaria y Bachillerato este curso se recrudece. El letrado que defiende a las tres diócesis extremeñas (junto ala de Toledo) así como a las asociaciones de docentes de Religión y de padres (Apadex) pedirá la ejecución de las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a su favor a pesar de que la decisión judicial sea recurrida.

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, insistió ayer en que la consejería llevará el asunto al Supremo. Asegura que tiene competencia exclusiva para determinar las horas de Religión que deben cursar los alumnos y que el decreto que regula este horario «sí se atiene tanto a la normativa básica, la LOE y la LOMCE, como al acuerdo con la Santa Sede de 1979», explicó ayer. «Para nosotros no está tan claro como dice el abogado», aseguró, entre otras cosas porque las enseñanzas han cambiado respecto a lo que determina aquel acuerdo de 1979.

No opina lo mismo el letrado Francisco Lamoneda, para el que las tres sentencias a favor de las diócesis y de las asociaciones de docentes y de padres son claras. El abogado afirma que todas las materias «fundamentales» tienen que tener una carga horaria similar. Y en esas materias fundamentales, ahora entendidas como materias específicas, está incluida la asignatura de Religión. «Esas disciplinas fundamentales tienen entre cuatro y cinco horas y no estamos pidiendo que se incremente, sino que no se dé con la mínima carga horaria. De las 18 asignaturas que se imparten la que menos horas tiene es Religión. Es una discriminación clara», denuncia. Lamoneda defiende que la consejería tiene libertad para establecer los horarios pero cumpliendo siempre el marco normativo estatal.

LOS CAMBIOS/ Hay que recordar que el nuevo decreto del currículo de Secundaria y Bahillerato, publicado el pasado 6 de julio, redujo la carga horaria de Religión como materia de libre elección. En 1º de la ESO se pasó de dos horas semanales a solo una –en el resto de la ESO se mantuvo dos horas–; en 1ª de Bachillerato también se redujo una hora y además la materia se vinculó obligatoriamente a cursar también Ética y Ciudadanía; mientras en 2º de Bachillerato dejó de ofertarse.

Ante estos cambios, el pasado septiembre se presentaron tres recursos que vieron la luz la semana pasada y que anulan el decreto del pasado 6 de julio, obligando de esta forma a la consejería a aumentar la carga horaria de Religión. De la Cruz señala que el acuerdo con la Santa Sede no establece número de horas y asegura que en el antiguo COU, hoy equivalente a 2º de Bachillerato, no se impartía antes Religión. Defiende también el recorte de una hora de la materia en 1º de Bachillerato con el fin de dar más peso a materias troncales.

Lamoneda considera que el recurso de la administración educativa tiene pocos visos de prosperar porque los fallos del TSJEx son unánimes por los cinco magistrados de la sala. Además, asegura que la decisión de la consejería no está justificada: «Cuando las normas no se motivan y no obedecen a un criterio de razonabilidad son arbitrarias», critica.

Haya finalmente recurso o no, el abogado pedirá la ejecución de la sentencia trascurrido el plazo de un mes para recurrir. «El Supremo puede tardar años en pronunciarse y el fallo se debe aplicar cuanto antes porque no hay nada que lo impida». La consejería podría pedir que se paralizara la ejecución del fallo, como ha ocurrido en otros casos como en el demolición de Isla Valdecañas, si considera que la ejecución puede causar daños irreparables, pero «no es el caso».

Lamoneda aclara que la primera vez que los tribunales se pronunciaron en contra de la Iglesia no fue en el recurso que entra a valorar el decreto de currículo, sino sobre un recurso inicial en el que el letrado solicitó medidas cautelares para que se suspendiera la aplicación del decreto, que además se publicó durante el plazo de matriculación, reseña. «Nada más publicarse el decreto pedimos la suspensión precisamente para evitar esto ahora, porque reducir la carga horaria de Religión es un atropello claro a las leyes estatales», indica. «Ahora se presenta un problema grave, tanto por las consecuencias para los alumnos como para los 140 profesores de Religión».

La polémica ha trascendido a la esfera política. El presidente regional del PP, José Antonio Monago, aseguró ayer que «no se puede gestionar la educación a golpe de proclamas o caprichos» y pide consenso. Desde el PSOE, el portavoz regional, Miguel Ángel Morales, defiende que con el decreto actual la asignatura tiene «mucho más apoyo».