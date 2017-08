«El futuro modelo de financiación es como el comer. Nos jugamos todo»

El jefe del Ejecutivo extremeño y líder de los socialistas en esta región, Guillermo Fernández Vara, afirmó, en una entrevista con Efe, que el futuro modelo de financiación autonómica es «como el comer», pues «nos jugamos todo». «Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de política y de la vida de las personas», manifestó el presidente extremeño, para quien el debate del futuro modelo de financiación autonómica, previsto para los próximos meses, es uno de los temas prioritarios en su agenda. El Gobierno extremeño ya ha adelantado que debe basarse en los principios de «progresividad, equidad y solidaridad» y que el punto de partida de la negociación es «garantizar el Estado del Bienestar».

Ese futuro modelo es «básico para Extremadura» siempre que se ajuste a los citados criterios, remarcó Fernández Vara, quien abogó por el regionalismo frente a los nacionalismos. Con Cataluña como trasfondo, consideró que el primero «cohesiona, no separa», mientras que los nacionalismos e independentismos son «profundamente insolidarios».

En este marco de financiación, y en el que los fondos europeos siguen siendo importantes para varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, el jefe del Ejecutivo regional consideró que el brexit no afectará directamente, pues aunque la salida del Reino Unido supone «un miembro menos para aportar, también es uno menos para recibir». A su juicio, el brexit debe servir para reforzar las políticas europeas. «Lejos de perjudicar, debe ser una oportunidad para establecer un núcleo duro», manifestó.

PARTIDO / En clave interna de partido, Fernández Vara, que se alineó junto a Susana Díaz en las primarias, aseguró que durante ese proceso perdió amistades. «Reconciliándonos y, en algunos casos, pidiendo disculpas por si alguna cosa que dije o hice no fue bien entendida, las he recuperado», puntualizó el presidente de la Junta, que recientemente fue reelegido secretario general del PSOE extremeño. «Hay que entender todo lo que nos ha ocurrido», pero desde la objetividad, pues del último Congreso Federal «salió un PSOE diferente», en la medida de que una parte de la toma de decisiones, «que antes radicaba en unas pocas personas, ha pasado ahora a la militancia».

Preguntado por la decisión de Eduardo Madina de abandonar la primera fila del PSOE, el líder de los socialistas extremeños apuntó que el bilbaíno, «si no se siente cómodo, tiene todo el derecho del mundo a tomar esa decisión». En cuanto a la disciplina de voto en los grupos socialistas, ya sea en el Congreso o en las Cámaras legislativas autonómicas, el dirigente extremeño lo tiene claro: «el escaño no es de las diputadas ni de los diputados, es del partido». Por ello, asegura que si en algún momento se viera obligado a votar algo que fuera contra su conciencia, no lo votaría, «pero dejaría previamente mi escaño».

Sobre la situación económica de la región, en la que se está produciendo una disminución «progresiva y clara» del déficit, Fernández Vara afirmó que «ni el ministro Montoro ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal» le podrán pedir que «descuadre la vida de las personas».

PRESUPUESTO / «Haremos unos presupuestos para 2018 teniendo en cuenta los ingresos y sobre la base de los compromisos adquiridos. Estoy comprometido con los objetivos de estabilidad, pero pido tiempo para llevarlos a cabo», dijo. El interés mostrado por el Grupo Parlamentario Podemos a la hora de dialogar y consensuar los presupuestos del próximo año no ha sorprendido a Fernández Vara, quien subrayó que el Gobierno regional intentará que ese diálogo fructifique en acuerdo.

«La política son los presupuestos, lo que se ejecuta y la acción política de cada día», añadió. Hasta el momento, los dos presupuestos anteriores de la comunidad extremeña han salido adelante merced a la abstención del PP, y no al apoyo de Podemos.

En materia de recursos económicos e inversiones, consideró que quien gobierna en España «no es neutro». «Hubo gobiernos que traían 300 millones de euros al año en inversiones a Extremadura -en alusión al PSOE- y otros que no traen nada».

«Las inversiones que se están llevando a cabo en Extremadura brillan por su ausencia», aseguró el presidente extremeño, quien, si bien reconoce que «hay algo de inversión en el tren» de alta velocidad, criticó que en otras cuestiones “no haya nada”. «A esta región le ha ido mejor cuando ha gobernado el PSOE, por eso la necesidad de trabajar desde el partido para cambiar el Gobierno», concluyó.