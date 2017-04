«El PP no está instalado en el no por el no, estamos aquí para ayudar»

Mujer, joven y defensora de la «igualdad real». A sus 32 años, Gema Cortés Luna se estrena como portavoz y responsable de relaciones con los medios de comunicación del PP extremeño, un cargo de primer rango y gran visibilidad que hasta la celebración del 12 Congreso autonómico el pasado marzo ocupaba el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Natural de Jerez de los Caballeros y residente en Badajoz, es diputada en la Asamblea desde 2011 y presidenta de Nuevas Generaciones en la provincia pacense, un cargo que abandonará tras varios años después del verano. Delineante y diseñadora gráfica de profesión, llegó a la política con 19 años, cuando se afilió a la agrupación local del PP en Jerez «para ser útil a la gente».

--Mujer y joven. ¿Cómo se lleva eso en su partido?

--Hay muchas mujeres jóvenes en el PP. Creo que es una experiencia el servicio público y que me den la oportunidad de estar en un partido haciendo lo que me gusta lo afronto con mucha ilusión, con muchas ganas y mucha responsabilidad también.

--La voz del PP ha pasado de estar representada por un hombre que era alcalde a una mujer diputada. ¿A qué se debe el cambio?

--Podría haber sido yo u otra persona. Igual puede ser un alcalde de Plasencia que conoce los problemas de los ciudadanos porque está en contacto permanente con sus vecinos que una diputada. Somos servidores públicos y al final lo que queremos es escuchar la voz de la calle para transformar esos problemas que tienen los ciudadanos en iniciativas.

--¿Qué peso específico tiene la mujer dentro del PP?

--Sinceramente, el mismo que el hombre. Estoy convencida de ello y en eso trabajo también desde el Parlamento llevando el área de Mujer. Porque creo que la igualdad real es conseguir que tengamos las mismas oportunidades, ni más ni menos. Quiero pensar que no por ser mujer han contado conmigo, y sé que así ha sido.

--Defínase en tres palabras.

--Leal, empática y extrovertida.

--¿Qué objetivos se marca como nueva portavoz?

--Algo que ya está haciendo el presidente Monago, estar con los ciudadanos. Ellos nos han dado la oportunidad de que les representemos y creo que a nosotros también nos corresponde acercarnos a ellos para saber cuáles son sus inquietudes y problemas. Tenemos que ser útiles a la gente, y más en las circunstancias en las que estamos. No podemos ser un problema más, tenemos que ser una solución y creo que ese es uno de los principales retos.

--Que la política no se considere ahora un problema parece una labor complicada...

--Es verdad que la gente está un poco cansada y por eso hay que actuar con responsabilidad.

--¿Cree en la política como profesión o como un paso intermedio en la vida profesional?

--Mi principal creencia es la vocación pública. Si alguien que se dedica a esto no tiene vocación pública, difícilmente puede llevarlo a cabo porque es un trabajo que no tiene horas. Si lo haces por obligación y no por vocación probablemente no tengas los resultados que estás buscando. Eso sí, yo vengo de la empresa privada, cogí una excedencia cuando entré en el Parlamento y con toda seguridad, sea antes o sea después, volveré porque creo que es lo que tenemos que hacer. Tener la experiencia de la empresa privada, pasar por política y cuando termine tu periodo, volver a la empresa privada.

--¿Cómo es su relación con el resto de fuerzas políticas?

--Buena, muy buena. Es lo que tiene que ser porque al final todos somos compañeros y más en estos momentos donde no hay mayorías absolutas.

--¿Está el PP preparado para volver a ganar las elecciones?

--Sin lugar a dudas. Estoy segura de que volveremos a ganar en 2019 porque estamos haciendo una oposición responsable.

--¿Por qué cree que ganaron en 2011 y perdieron en 2015?

--Los ciudadanos te dan la confianza y te la retiran cuando consideran que no has hecho todo lo que podías hacer o que has cometido errores. Yo creo que dentro de nuestras posibilidades hicimos lo que teníamos que hacer. No fueron unos momentos fáciles para coger un gobierno en el año 2011, con las circunstancias económicas que teníamos en España y Extremadura. Nos tocó gestionar tiempos complicados, pero aún así creo que supimos hacerlo, sacamos a Extremadura de una situación muy complicada y los ciudadanos tendrán que decidir si quieren que volvamos a estar o no.

--¿Qué opinión tiene de Guillermo Fernández Vara?

--Si me pregunta la personal, bien, buena. Si me pregunta la opinión política, sí tengo que decir que es un presidente que no está en lo que tiene que estar. Lleva dos años de gobierno y la Junta de Extremadura está ausente. Vemos cómo no se ejecutan los presupuestos, las listas del paro se están incrementando, que la economía no crece como lo hace en el resto de comunidades... Por tanto, creo que está en cosas que a los extremeños no les competen, como pueden ser las primarias de su partido. No necesitamos un presidente que se esté paseando por los platós de televisión, necesitamos un presidente que esté en la plaza del Rastro solucionando los problemas de los extremeños, que son muchos.

--¿Qué cree que le hace falta?

--Puede ser que le haga falta mucha ilusión. Porque cuando se coge el Gobierno de Extremadura hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, y si el presidente de la Junta en su discurso de investidura dice que van a trabajar de 8 a 3... Hacen falta muchas más horas para solucionar los problemas de los extremeños.

--Y de José Antonio Monago, ¿qué piensa usted?

--Para mí es un referente. Un hombre hecho a sí mismo, un hombre que ha conseguido lo que nadie en el partido y Extremadura: que el PP gobernara. Para nosotros es algo histórico y es una puerta que ya nunca más se volverá a cerrar. Conseguimos gobernar en Extremadura y ahora los ciudadanos pueden comparar qué es tener un gobierno del Partido Socialista y un gobierno del Partido Popular. Por tanto, yo creo que José Antonio Monago tiene mucho mérito en el aspecto político. Además es una persona muy humana, muy cercana y ante todo, un compañero.

--Si el PP volviera a ganar las elecciones, ¿sería posible un entendimiento con Podemos como lo fue con IU?

--Veo complicado un acercamiento con Podemos porque estamos en sus antípodas ideológicas. Aunque al final sí que se puedan llegar a puntos de encuentro como hemos demostrado en la Asamblea con algunas iniciativas que han salido adelante gracias a los grupos de la oposición, sinceramente lo veo complicado.

--Nadie se hubiera imaginado tampoco ese entendimiento con IU y fue posible.

--Bueno, con IU no tuvimos ningún pacto de gobierno. Simplemente respetó algo que nosotros hemos defendido siempre: que gobernase la lista más votada y se abstuvo en la investidura del presidente Monago.

--¿Y con Ciudadanos?

--Con Ciudadanos probablemente estemos más cerca. Pero en cualquier caso, creo que hemos demostrado que por el bien común podemos negociar con todas las fuerzas.

--Pese a ese apoyo explícito de Podemos a la investidura de Fernández Vara, si en 2016 y 2017 la Junta ha tenido presupuestos es porque el PP los ha facilitado. ¿Qué ha ocurrido?

--Nosotros lo que no queremos es generar más problemas a los ciudadanos. Si el PP se tiene que sentar a negociar los presupuestos con el PSOE, es lo que ha hecho. Gracias al PP no se han subido los impuestos en 80 millones de euros, algo que va a repercutir directamente en el bolsillo de los extremeños. Estamos aquí para apoyar, para ayudar, para que la vida no se paralice porque el PP no está instalado en el no por el no.

--Estamos a punto de alcanzar el ecuador de la legislatura. ¿Cómo ve el panorama político?

--Pues lo veo complicado porque creo que desde Extremadura no se está haciendo todo lo que se podía hacer. El presidente de la Junta debe remangarse, solucionar los problemas que tenemos, que son muchos: somos la comunidad con más paro de España, el segundo mayor déficit del país, crecemos muy por debajo de la media nacional... No se puede intentar imponer un modelo que ya se puso en marcha en Extremadura y no funcionó para esperar diferentes resultados. O hacen políticas activas de inversiones productivas, de apoyo al empleo y los emprendedores, o seguiremos siendo los últimos en todo.

--Pero ese modelo que no funciona según usted ha vuelto a recibir el apoyo mayoritario de las urnas en las autonómicas.

--Sí, pero el señor Fernández Vara también se presentó a las elecciones con unos compromisos firmados ante notario que no se están cumpliendo, veremos si en el año 2019 se lo penalizan o no.

--¿Cómo encara el PP estos dos años que quedan de legislatura? ¿Caben más acuerdos?

--Pues vamos a seguir estando donde hemos estado hasta ahora mismo. Vamos a seguir hablando con toda la responsabilidad que entendíamos que teníamos que trabajar y por nuestra parte no va a cambiar nada. Seguiremos arrimando el hombro.

--¿Está el PP extremeño ya en clave electoral?

--Es que no sé medir cuál es la clave electoral. Nosotros no hemos parado desde el día siguiente de perder las elecciones. Quizás otros entendieron que tenían que parar para recomponerse y aunque hay que reconocer que no es fácil ni plato de buen gusto perder unas elecciones, nosotros nos pusimos a trabajar desde el primer día con nuestra hoja de ruta como principal fuerza de la oposición.