Enrique Pérez Romero: «Mi candidatura busca un cambio real en el partido»

Dice amar «a Kubrick sobre todas las cosas y a la utopía» como a sí mismo. Militante socialista sin cargo ejercido hasta el momento, Enrique Pérez quiere alcanzar la Secretaría General del PSOE extremeño para poner en práctica desde el poder la transformación del partido que viene pidiendo desde las bases.

--¿Cuáles son las líneas maestras de su proyecto?

--Nos queremos centrar en el ámbito orgánico, puesto que este proceso es para elegir secretario general y no un candidato a la presidencia de la Junta, pero también tenemos unas propuestas políticas. Lo que más nos interesa es que se cumpla a rajatabla lo que se ha aprobado en el 39º Congreso Federal, que son unas resoluciones bastante avanzadas y en las que se aprueba, por ejemplo, que sólo haya un cargo para cada militante. Hasta ahora esto no ha sido así, de hecho a día de hoy hay personas en Extremadura que tienen más de uno. La desprofesionalización de la política, que alguien que está cobrando altos salarios, como consejero o diputado, como mucho esté 12 años. Y desarrollar algunas de las líneas del programa del Congreso: el derecho a iniciativa política de los militantes o abrir el partido.

--¿Por qué se decidió a dar un paso adelante?

--La razón fundamental es que detectamos desde la plataforma ‘Recuperemos el PSOE’ que había muchos militantes que no se sentían representados por las otras dos candidaturas.

--¿En qué se diferencia su candidatura de las propuestas de Guillermo Fernández Vara y Eva Pérez?

--En cuanto a las propuestas de Vara es evidente que él ha defendido un proyecto muy distinto durante los últimos meses. De hecho se ha enfrentado a Pedro Sánchez en las primarias, aunque luego, al perder, ha asumido la derrota con humildad. Pero él ha estado ya muchos años en el partido y no ha hecho nada de lo que ahora dice que va a hacer. Y en cuanto a la candidatura de Eva, pues siempre digo que la diferencia fundamental es que ella también lleva bastante tiempo en política y tampoco ha propuesto públicamente muchas de estas reformas y, en definitiva, ha formado parte también de lo que es el status quo del partido. En algunas propuestas como, por ejemplo, la desprofesionalización de la política, nosotros creemos que a las otras candidaturas les va a costar mucho asumirla. Ojalá nos equivoquemos.

--¿Le pueden achacar a usted falta de experiencia?

--La experiencia se adquiere, pero algunas cargas del pasado no te las puedes quitar tan fácilmente.

--También apuesta por la bicefalia, ¿quién sería su candidato a la Junta?

--Bueno, ese proceso es más adelante. Apostamos por la bicefalia porque es algo que permitiría que una persona se dedicara en exclusiva al partido. Y un secretario general se debería centrar en atender al partido. Nos hemos encontrado hablando con militantes que están muy desatendidos, se sienten abandonados y, desde ese punto de vista, ahora mismo haría falta que alguien se dedicara al partido en exclusiva. Por otra parte, cuando hay bicefalia, el secretario general puede ejercer una cierta labor fiscalizadora.

--¿Y no hay un riesgo de divergencia entre las líneas del partido y las que seguiría el gobierno?

--En un partido donde se comparten las ideas y se asume un mismo proyecto federal y regional no debe haber diferencias. Evidentemente esa es una parte de la política que hay que gestionar, las divergencias, y cuando hay bicefalia hay que hacer un esfuerzo mayor.

--Una de sus propuestas es «dinamizar las agrupaciones», ¿en qué consiste?

--Siempre pongo dos ejemplos: el de Jaraíz de la Vera, que lleva dos años con gestora cuando en los nuevos estatutos las gestoras no pueden durar más de 90 días y el de Fuenlabrada de los Montes, que antes de las primarias de mayo no tenía ni gestora ni ejecutiva. Otras agrupaciones que han perdido el 80% de los militantes. Es decir, que lo primero es que hay que ir agrupación por agrupación, tomar nota y, en los seis meses siguientes, proponer respuesta a esos problemas.

--¿En qué va a consistir su campaña hasta el día 16?

--En transmitir la idea de que nuestra candidatura es la única que va a propiciar un cambio real en el partido. En explicar nuestro proyecto.

--En caso de quedar fuera por la lucha, ¿se uniría a otro de los candidatos?

--Estamos dispuestos a hablar con los dos candidatos porque el PSOE a fin de cuentas el día que terminen las primarias, el 17 o el 24, tiene que tratar de ser un partido cohesionado en torno al mismo proyecto.

--Haciendo balance de los años de gobierno socialista, ¿qué valora y qué cree que se podría haber hecho mejor?

--Los datos son objetivos. Extremadura, lógicamente, ahora está mucho mejor que en los años 70, pero hay algunos problemas crónicos: por ejemplo el desempleo, que en todas estas décadas no se ha conseguido solucionar, por ejemplo seguimos últimos en el informe PISA de educación. Yo siempre digo que cuando durante décadas, que es mucho tiempo, las cosas no mejoran y sigues haciendo lo mismo pues seguramente vas a mantener en los mismos resultados. También creo que en el turismo hay todavía muchísimo por hacer.

--¿Podrían coexistir un Enrique Pérez-secretario general y un Fernández Vara-presidente de la Junta?

--Sí, claro.

--¿Apuesta por un PSOE quizás más cercano a Podemos?

--Yo apuesto por un PSOE totalmente de izquierdas, que reclame el voto del centro-izquierda. El Congreso Federal ha reclamado que tengamos alianzas con partidos de izquierdas. Y esto sí que creo que en Extremadura es interesante porque aquí durante el último año los Presupuestos los hemos aprobado con el PP.

--¿Apoya el modelo federal de Estado propuesto por el PSOE?

--El PSOE ha defendido siempre un modelo federal, lo que pasa es que ahora Pedro Sánchez ha tenido la valentía de dar un pasito más adelante. Pero es la única solución que tiene el modelo territorial español: un Estado federal donde se reconozca que hay algunas autonomías que tienen ciertas singularidades. Es un modelo además netamente constitucional, porque la Constitución Española del 78 decía que había «nacionalidades y regiones». Es decir, que los que hicieron la Constitución ya diferenciaron dos tipos de autonomías distintas, no las metieron a todas en el mismo saco. Luego fue el desarrollo de la legislación lo que evolucionó a esto que se llama «café para todos», que fue lo que trajo algunos problemas pero el Estado plurinacional que es el pasito que hemos dado ahora, romper el tabú de utilizar esa palabra, es algo que ya estaba en la Constitución del 78, que defendía que había nacionalidades por un lado y regiones por otro.

--¿Se ve ganador?

--Me veo ganador porque, si no, no me habría presentado claro.

--¿Apoyará a la persona que gane, si no fuera usted, sea quien sea?

--A la persona que gane habrá que apoyarla pero yo siempre he sido dentro del partido, y voy a seguir siéndolo, un militante crítico si no se cumplen las líneas que el partido se ha marcado. El partido tiene unas resoluciones de un Congreso Federal y unos nuevos estatutos muy ambiciosos y quien salga secretario general de Extremadura tiene que cumplir eso. Si lo cumple estaremos con él o con ella, si no lo cumple pues seremos leales pero le diremos que no está haciendo bien las cosas.