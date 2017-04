Extremadura es la segunda región que más población pierde en el último año

Una población se asienta en un territorio cuando existen recursos. Y si nos los hay, se marcha». Con esta sencilla explicación resume Domingo Barbolla, antropólogo y profesor de la Universidad de Extremadura (Uex), el problema demográfico que afecta de manera cada vez más seria a la región. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan directamente a la comunidad: es la segunda que, en porcentaje, ha perdido más población en el último año (-0,8%), lo que significa 8.554 personas menos durante 2016. Solo Castilla y León la supera (-0,9%) mientras que Asturias iguala el dato extremeño. «No tenemos estructura, no tenemos condiciones atractivas, de manera que no frenamos la caída», insiste Barbolla.

Los argumentos de los expertos se repiten una y otra vez porque nada cambia: no crece la natalidad, los jóvenes en edad de ser padres se marchan a otras regiones u otros países (unos 3.500 cada año) y la inmigración ya no es representativa. La consecuencia, un territorio envejecido. Y el denominador común sigue siendo el mismo: el mercado laboral. «No hay estabilidad que anime a formar una familia y los veinteañeros y treinteañeros no ven oportunidades de trabajo. Y si las encuentran, acaban frustrados porque su formación están muy encima de la tarea que desempeñan». La realidad que describe Barbolla alimenta que desde 2011 la curva demográfica en Extremadura caiga constantemente. En ese periodo la comunidad ha perdido casi 25.000 habitantes, más de 8.500 se han esfumado en el último año.

COMO PERDER OCHO PUEBLOS / Esto significa que Extremadura se ha quedado en 2016 sin la población correspondiente a ocho pueblos de unos mil habitantes. Una comparación significativa si tenemos en cuenta que las localidades con esta densidad demográfica representan más de la mitad de los municipios que existen en la región (hay 388 en total en la comunidad).

Y es aún más relevante teniendo en cuenta que en la categoría de peligro de extinción ya están incluidos los pueblos que rozan el millar de vecinos. Principalmente porque la tendencia no varía y las previsiones demográficas del INE no auguran un futuro mejor.

LOS INMIGRANTES / Otra de las variables importantes es la marcha de los inmigrantes, sobre todo procedentes de Sudamérica. El retorno al país de origen también sigue creciendo. En 2016 se volvieron 2.319 extremeños de adopción, lo que significa casi un 7%. La población extranjera actual es de 31.388, siendo la comunidad asiática y la procedente del norte de África las más destacadas.

Este descenso en Extremadura es bastante superior a la media nacional, donde la bajada es del 1,5%. De este manera la región presenta la tasa de habitantes procedentes de otros países más inferior de todo el país, el 2,9%. Un dato que la aleja bastante de la media nacional, que es de casi el 10%.

«Esta población que hizo crecer la región antes de la crisis permitió que aumentara la natalidad, pero ahora tampoco están», subraya Domingo Barbolla, que tiene claro que la acogida de personas de otros países siempre enriquece a cualquier comunidad.

En cuando la situación demográfica actual de Extremadura, reflexiona: «Tampoco es una hecatombe que perdamos población. No tendríamos porqué vivir peor por tener menos habitantes si sabemos cómo producir y cómo repartir esa producción. El problema es que no se dan ni una cosa ni la otra». Y recuerda los datos de desempleo y el nivel de vida en los jóvenes extremeños: el 42% están en paro y la mitad en riesgo de exclusión social.