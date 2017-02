Extremadura tendrá que esperar dos años más para tener tren rápido

Nueva promesa para Extremadura y su red ferroviaria. Si se cumplen los plazos, la región tendrá tren rápido entre Badajoz y Madrid dentro de dos años. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) que todas las obras de la plataforma de alta velocidad estarán finalizadas en «los primeros meses de 2019». Esto supondrá que a partir de esa fecha existirá un servicio de altas prestaciones (con locomotoras diesel) en nuestra comunidad. El compromiso del ministro también se extendió a la electrificación las vías, a la que por fin -y como novedad- puso fecha: De la Serna aseguró que estará lista en 2020.

No obstante, eso no significa que ese mismo año el AVE llegue a Extremadura (de hecho el titular de Fomento no quiso pronunciar esta palabra), puesto que no habrá doble vía ni ancho europeo. La mejora de la electrificación sí permitirá que el recorrido se haga a mayor velocidad (se podrían superar los 300 kilómetros por hora). Pero De la Serna tampoco quiso aclarar, en ninguno de los dos casos, qué mejoras de ahorro de tiempo supondrán los trabajos finalizados a los que se ha comprometido. Tampoco dio plazos concretos de cuándo funcionará el tren rápido.

Ese fue el resultado de la reunión mantenida ayer en la Hospedería de Garrovillas entre el titular de Fomento y los integrantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, del que forman parte los grupos con representación en el parlamento regional, así como la patronal y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

En concreto, además del ministro y del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, participaron en la cita el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro; y la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García. También acudió el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago; el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén; la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez; y el portavoz socialista, Valentín García.

Como representantes socioeconómicos, el secretario general de la Confederación Empresarial Regional Extremeña (CREEx), Javier Peinado; y los secretarios generales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez, respectivamente.

En general, los integrantes de este Pacto por el Ferrocarril salieron insatisfechos del encuentro oficial, asegurando que el compromiso no es suficiente y que el plazo de finalización de las obras es una promesa que ya hizo la exministra Ana Pastor y que no se cumplió. Se renunció al AVE pro un tren rápido que tampoco llegó.

la electrificación / De la Serna aseguró que el compromiso de electrificar todo el corredor extremeño se centra en dos líneas: «Por un lado, que este 2017 estén todos los proyectos listos para su licitación, y por otro, el trámite con el Ministerio de Energía para autorizar la puesta en funcionamiento de las subestaciones de Cañaveral, Carmonita y Arañuelos». De esta forma, se prevé que un año después de la finalización de las obras de los tramos, se estaría en condiciones de acabar todos los trabajos de electrificación.

Éstas serán las actuaciones prioritarias del Gobierno desde el punto de vista técnico y económico. «No existen problemas con respecto al presupuesto de estas previsiones, que están dotadas de 250 millones de euros a lo largo de 2017, y que además ya están contemplados en la planificación de Adif-Alta Velocidad». E insistió: «Podrán surgir problemas técnicos-administrativos, pero no económicos».

mercancías / El titular de Fomento también habló de la puesta en marcha de una iniciativa sobre la red convencional de ferrocarril con una inversión de «casi 40 millones de euros», referente a mejoras en la señalización y seguridad.

Además, en referencia al transporte de mercancías, otra de las reivindicaciones del Pacto por el Ferrocarril, aseguró que «Adif trabaja para garantizar la fiabilidad de la línea de Puertollano (Ciudad Real), que no se electrificará debido a que la mayoría de operadores logísticos usan trenes diesel, y en el ámbito de las mercancías la reducción de tiempos no es un factor limitante».

No obstante, De la Serna avanzó que el próximo 28 de febrero mantendrá un encuentro con su homólogo portugués y destacó las oportunidades que generará el paso de mercancías procedentes de los puertos del país vecino (el de Sines) por la comunidad una vez en funcionamiento la Plataforma Logística el Suroeste de Badajoz. «Se trata de una reivindicación compartida entre la comunidad autónoma y el Gobierno central», subrayó.

GOBIERNO EN FUNCIONES / «Desgraciadamente la situación actual se ve perjudicada por el año en el que España ha tenido un gobierno en funciones, que ha impedido la puesta en marcha de iniciativas políticas para solventar los problemas técnicos y administrativos generados en las inversiones en infraestructuras. «Buscar soluciones ha sido hasta ahora la prioridad, lo cual ha permitido que se solventen los contratiempos un ritmo vertiginoso. Estamos desatascando tramos», resaltó.

El ministro también recordó que se han invertido ya 1.000 millones de euros, «un importante esfuerzo del Gobierno en el actual corredor ferroviario extremeño». Y aseguró que él también cree en la «igualdad de oportunidades» y que la situación de Extremadura se ha demorado en exceso.

confianza / Por su parte, Fernández Vara afirmó que confía en la palabra de Íñigo de la Serna pero que el objetivo sigue siendo la alta velocidad ferroviaria. Además, aseguró que habrá una comisión que se reunirá cada seis meses «para comprobar que se cumplen los plazos». «La región está ya más que escaldada y no quiere que dos años después de la fecha dada por el ministro para acabar las obras para un tren diesel de altas prestaciones, en 2019, nos encontremos con que son dos años más».

El presidente extremeño también manifestó: «El contenido de los compromisos no da respuesta a lo que había pedido el Pacto por el Ferrocarril en su integridad, pero que sí hay un compromiso de fechas y espero que se cumpla».

«Con el tren de altas prestaciones (diesel) a velocidad de 180 o 200 kilómetros por hora ya estaremos más cerca, aunque el transporte convencional y la alta velocidad seguirán siendo nuestros objetivos», subrayó el presidente extremeño. Y apostilló: «España como país tiene una deuda con Extremadura como comunidad autónoma, y es el ferrocarril. Estamos compitiendo con trenes del siglo XIX contra trenes del XXI y eso hay que tenerlo en cuenta. A todos nos hubiese gustado que se hubiese comprometido al cien por ciento con nuestras peticiones, pero desde Extremadura seguiremos luchando».