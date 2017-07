La finalización del AVE hasta Madrid no será factible hasta al menos 2023

Un ahorro de 110 millones de euros y un «aumento de la funcionalidad». Son los argumentos que aportó el ministro de Fomento Íñigo de la Serna este pasado jueves para respaldar la modificación de uno de los tramos claves en el AVE Madrid-Badajoz-Lisboa. Se trata de su recorrido por la provincia de Toledo, que en un primer momento iba a enlazar Talavera de la Reina con la localidad de Pantoja, a 50 kilómetros de Madrid, pero que, de acuerdo a la nueva idea de Fomento, será desechado para finalmente impulsar un nuevo tramo que unirá la ciudad talaverana con Toledo.

Una iniciativa que, además del ahorro esgrimido por De la Serna, añade una capital al corredor y une a dos ciudades castellano-manchegas sin alterar sustancialmente los tiempos. Sin embargo, esta mejora abre nuevas preguntas sobre los plazos que permitirán que el funcionamiento definitivo y completo de la línea sea una realidad.

Así, las previsiones más optimistas de Fomento esperan que antes de que concluya este año se adjudique la redacción del estudio informativo del tramo Talavera-Madrid, que se prolongará durante todo el 2018 y que debería estar terminado en 2019. A partir de entonces, se procederá a redactar los proyectos, de los que el ministro no quiso comprometer plazos ya que «al no tener estudios realizados, no parece prudente dar fechas», dijo. Este tramo no cuenta aún con dotación económica y ni siquiera con un trazado definitivo, del que se estudian dos alternativas entre otros dos municipios toledanos: Rielves o Carmena.

Del mismo modo, la fecha comprometida para la finalización del tramo entre Talayuela y Plasencia es el año 2023.

LUCES Y SOMBRAS / Por todo ello desde el colectivo Extremadura en Red se habla de «avances positivos» pero también de «lagunas por aclarar». En una conversación con este periódico, su portavoz, Antonio García Salas, reconoció que el proyecto tenía que ser repensado -cabe recordar que al no iniciarse las obras del tramo por Pantoja su estudio informativo había caducado-, y valoró el compromiso del titular de Fomento, si bien añadió tres puntos que no han sido abordados y que, a su juicio, son sustanciales para la red ferroviaria extremeña.

«Primero, la mejora inmediata del servicio. No podemos esperar más. Hasta que las obras acaben, se necesita un tren digno para Extremadura», exigió. También reclamó la puesta en funcionamiento de los tramos ya finalizados, como es el caso del que une Badajoz con Cáceres. Asimismo, insistió en la necesidad de «comprometer la voluntad» de que en 2023 lo que hoy es un proyecto sea entonces realidad. Para ello, se deben no sólo incrementar las partidas presupuestarias, sino «multiplicarlas», advirtió.

Por otro lado, aplaudió las ventajas que la inclusión de Toledo va a traer al corredor: «se potencia la línea con otra ciudad turística Patrimonio de la Humanidad y, sobre todo, el hecho de que la entrada de mercancias no estaba resuelta por Pantoja, pues iba a ser por la red de Cercanías, que está colapsada. Este nuevo tramo permite repensarlo», explica.

El colectivo ha abierto una campaña de firmas para impulsar el corredor suroeste e iniciará una serie de movilizaciones a partir del otoño, en colaboración con otros grupos e instituciones castellano-manchegos para concienciar sobre la importancia de este proyecto ferroviario.

Por su parte, la Creex criticó ayer que el nuevo recorrido acarreará retrasos en la finalización del corredor y exigió a Fomento «licitar y ejecutar».