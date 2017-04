La gran fotovoltaica de Badajoz avanza en lograr la DIA mientras Aguablanca espera

Una está promovida por una pequeña empresa sevillana con un capital mínimo. Aún sí, aspira a convertirse en referente europeo. La otra pretende continuar con una actividad que ya existía y que daba trabajo a 400 familias de la comarca que se quedaron en paro. La primera envió la documentación hace apenas dos meses y ya ha logrado pasar los dos primeros trámites. La segunda lleva más de año y medio sin lograr siquiera superar el primer escalón. Ambas necesitan el visto bueno de Medio Ambiente para poder llevar a cabo los proyectos.

Se trata de la gran fotovoltaica de 600 megavatios (MW) que prevé instalarse en el término municipal de Badajoz y de la mina de Aguablanca de Monesterio, dos oportunidades que supondrían la creación de nuevos empleos una vez que obtuvieran luz verde por parte del Ministerio. Pero así como en el primer plan se avanza, el segundo permanece a la espera sin respuesta alguna, a pesar de la insistencia desde Extremadura de políticos, sindicatos y los propios afectados.

UNA AMBICIOSA PLANTA / En el caso de la planta de energía solar fotovoltaica de Badajoz, la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ya ha dado por buena la documentación presentada por el promotor y está previsto que sobre mediados del mes de junio se inicie el estudio de impacto ambiental.

Si los trámites siguen avanzando como hasta ahora, la respuesta positiva del Ministerio supondría abrir la puerta a que la provincia pacense, y en consecuencia Extremadura, se convirtiera en referente europeo con la mayor fotovoltaica existente y planteada hasta la fecha. Con esa potencia de 600 megavatios, superaría a la que la empresa alemana Promosolar Juwi lleva a cabo en la localidad murciana de Mula y que cuenta con una capacidad de 450 MW.

Esta planta de energía solar, vertebrada en tres parques de 200 MW cada uno, se ubicaría en una finca de 2.200 hectáreas, en unos terrenos en régimen de arrendamiento, y la infraestructura ocuparía una superficie de entre 1.300 y 1.500 hectáreas.

En cuanto a la ubicación exacta, aunque sea término municipal de Badajoz, estaría a 32 kilómetros de esta ciudad. Para más concreción, a 9 kilómetros al noroeste de Solana de los Barros y a 7 al sur de Lobón, según se recoge en la documentación presentada a Medio Ambiente.

No obstante, el promotor que está detrás de esta iniciativa, que responde al nombre de Renopool I S.L. (representada por David Corrochano Peláez) y que se define como una firma especializada en «la ejecución de proyectos relacionados con energías renovables y temas medioambientales», apenas cuenta con un capital suscrito y desembolsado de 3.015 euros, según aparece recogido en el Registro Mercantil. Asimismo, presentó su último depósito de cuentas en octubre de 2014 y era en relación al ejercicio de 2013. Aún así, siguen adelante con una potente infraestructura que requiere de una importante inversión económica.

«FALTA DE RESPONSABILIDAD» / En cuanto a la situación de la mina de Aguablanca, Medio Ambiente considera que todavía no tiene toda la documentación necesaria para salir de la fase preliminar o, al menos, aún no lo ha comunicado. De esta manera, aún no se puede establecer ningún plazo para saber cuándo se iniciaría el estudio para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), una confirmación básica para que el yacimiento minero vuelva a crear puestos de trabajo y, de este modo, llegue un balón de oxígeno tanto a Monesterio como a su comarca.

Sacyr, la nueva empresa que pretende ejercer la explotación, ha tenido que presentar hasta en cinco ocasiones información complementaria requerida por el ministerio. Pero sigue sin haber novedades.

De hecho, hace un par de semanas la Junta de Extremadura se lamentó de nuevo de que continúen sin darse plazos concretos desde Madrid tras un encuentro mantenido entre el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro; y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García. Tras esta reunión, Navarro añadió además que no descartaba nuevos requerimientos de documentación a la empresa Sacyr, una petición que volvería a retrasar la obtención de la DIA.

El consejero extremeño también se volvió a indignar porque desde Medio Ambiente las causas que siguen alegando son «puramente técnicas» e insistió en que los responsables políticos tienen que exigir el cumplimiento de los tiempos y la máxima agilidad posible para la puesta en marcha de una actividad económica que se espera como agua de mayo en la región.

Los retrasos en la tramitación de esta DIA han recibido calificativos como «un cachondeo», «inexplicable e inaceptable» y «una falta de responsabilidad» por parte de los políticos extremeños de todos los partidos.

Asimismo, los sindicatos UGT y CCOO han pedido directamente la dimisión de la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, quien por su parte, se limita a asegurar que se trata «de un tema muy complicado».

Sin duda, la mina de Aguablanca se ha convertido en un arma arrojadiza en la comunidad, pero lo cierto es que ha pasado año y medio y desde el Ministerio de Medio Ambiente no han movido ficha.