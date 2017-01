La gripe duplica su incidencia en Extremadura en una semana

La gripe sufre un repunte esta semana de enero y duplica tu tasa de incidencia de 188 a 336 casos por cada 100.000 habitantes. Al respecto, la Junta de Extremadura destacó el fuerte aumento de la incidencia de la enfermedad durante la semana pasada en Extremadura.

Pese a ese incremento, normal para esta época del año, Extremadura es una de las regiones en las que la epidemia de gripe todavía tiene una intensidad «media», mientras que la intensidad es «alta» en regiones del norte de España como Navarra y Castilla y León, según informa la Red Nacional de Vigilancia de la Gripe.

El informe semanal de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES señala que la evolución de la epidemia es «creciente» y prevé un aumento de la incidencia en la región durante las próximas semanas, informa la Junta en nota de prensa.

Según el mismo informe, en lo que va de temporada los médicos de Atención Primaria han atendido a unas 12.500 personas afectadas por la gripe, todavía muy por debajo de las cifras de una temporada «normal», que se sitúan entre 30.000 y 40.000 personas atendidas en Primaria a causa de esta enfermedad.

SEIS FALLECIDOS // La pasada semana falleció uno de estos pacientes, que se suma a los cinco fallecidos anteriormente, con lo que el número de defunciones de pacientes con gripe esta temporada en la región se eleva a 6, según el citado informe de la Subdirección de Epidemiología. En conjunto, los hospitales extremeños han notificado 43 casos graves que han requerido ingreso en estos centros desde el inicio de la temporada de vigilancia de la enfermedad hasta el pasado domingo 15 de enero.

En el conjunto de España, hasta la fecha se han notificado 837 casos que han requerido hospitalización y se han notificado 103 defunciones asociadas a la gripe. De los restantes 37 casos graves notificados en Extremadura, 20 han recibido el alta y 17 continúan ingresados en los hospitales de la región. Del total de 43 pacientes graves hospitalizados en la región, 40 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe (93%), mientras que dos no tenían otras patologías asociadas y en un caso no consta. Del total de casos graves ingresados, 24 (56%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 17 (39%) sí lo habían hecho y en dos casos no consta.