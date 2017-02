Hacienda detecta en Extremadura 12.000 herencias sin declarar en 4 años

Herencias en el punto de mira. Los servicios de inspección de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han contabilizado más de 12.000 herencias cuyos legatarios no han presentado la declaración por el Impuestos de Sucesiones y Donaciones.

Los datos corresponden a fallecimientos producidos en Extremadura entre 2011 y 2014 que se han investigado durante el año pasado y el 2015. Detectadas las irregularidades, los herederos son reclamados para efectuar la liquidación de este tributo, que una vez concluido el plazo determinado incluirá una sanción.

Durante el año pasado, la Junta de Extremadura tramitó más de 48.000 expedientes de liquidación de este impuesto (se declara por heredero) que, calcula, en prácticamente el 90% de los casos está libre de pago porque se trata de herencias pequeñas y gracias las bonificaciones de la región. Esas ventajas se aplican sólo para aquellos que presentan la liquidación en los seis primeros meses tras el fallecimiento del titular.

«Prácticamente la mayoría de las herencias no tributan por las reducciones y bonificaciones que se aplican en Extremadura. Son bajas y la mayoría queda fuera de tributación pero a pesar de ello, siempre hay que presentar la declaración, es muy importante que la gente se conciencie de eso porque si no está dentro de esos seis meses renuncias a todos los beneficios fiscales», explica Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura (Uex).

DESLOCALIZACIÓN / Esto es lo que ha ocurrido con esas 12.000 herencias sin declarar. Pero no es la única lucha del servicio de inspección de Hacienda respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones: otro frente está en las herencias que ‘emigran’ a Madrid en busca de un trato fiscal más beneficioso, ya que en la capital este impuesto es prácticamente inexistente.

Hay ejemplos reales que desde la consejería exponen para defender la necesidad de armonizar gravámenes entre autonomías. Es el caso de un extremeño fallecido que dejó a su familia una herencia de 1,5 millones de euros. Tal patrimonio apenas cuenta con ventajas fiscales en la comunidad, por lo que los herederos declararon el impuesto en Madrid donde el fallecido tenía su domicilio fiscal. Allí apenas pagaron 400 euros. Sin embargo, la inspección comprobó que ese extremeño había acudido en los últimos años en más de cien ocasiones al Servicio Extremeño de Salud, un recurso público que no se benefició de la herencia de este extremeño.

«Es una práctica habitual cuando hay un gran patrimonio a heredar. He tenido clientes así, se empadronan en Madrid y tienen que demostrar que han vivido allí el mayor número de días durante los últimos cinco años. En el caso de herencias pequeñas, los servicios de inspección no se despliegan, pero sí lo hacen cuando se trata de importantes fortunas», precisa la profesora. Fue sonada la disputa entre Cantabria y Madrid por la liquidación del impuesto de sucesiones de la herencia de Emilio Botín. Finalmente la región cántabra ingresó 6.000 millones de pesetas.

COMPETENCIA / Este argumento constituye una de las claves de la armonización fiscal que persigue Extremadura junto a otras regiones. Quiere que todos los tributos cedidos por el Estado, como es el caso del Impuesto de Sucesiones, sean similares en todas las autonomías con el fin de evitar que compitan entre ellas. En este gravamen en concreto supone una «discriminación profunda», señaló hace unos días la consejera de Hacienda. Pertenece al Estado pero lo gestiona y recauda cada región y nadie puede hacer sombra a Madrid, que aplica bonificaciones del 99% y el 100% sin límites cuantitativos. «Allí la tributación es prácticamente nula, se paga mucho más por plusvalías».

En el caso de Extremadura, no se ha regulado la tarifa del impuesto al alza y los beneficios fiscales están limitados a no tener mucho patrimonio. «Nosotros hemos establecido beneficios fiscales por tramos, si no supera los 175.000 euros no tributa casi nadie». Dependerá del patrimonio previo que tenga la persona que hereda y también del grado de parentesco con el fallecido.

En concreto, en la comunidad este impuesto, en su última reforma de diciembre, mantiene las reducciones y bonificaciones en la sucesiones pero suprime las bonificaciones en las donaciones. Así, existe una reducción si el heredero tiene menos de 21 años y otras generales en el caso de que se herede la vivienda habitual o una empresa (con el compromiso de no venderla en diez años) y otras cuando la herencia no supera los 175.000 euros. En esos casos el importe a liquidar es prácticamente cero euros siempre que los herederos sean cónyuges, hijos o padres. Eso cambia si el legatario tiene un patrimonio previo por encima de 300.000 euros y además no es pariente por la línea ascendiente o descendiente. A esas reducciones, la comunidad suma también bonificaciones en la cuota: del 99% si lo que se hereda no supera lo 175.000 euros, del 95% si llega a los 300.000 y del 90% si es de 600.000 euros.

PODER RECAUDATORIO / Manzano ha participado en la comisión extremeña liderada por Francisco Pedraja sobre el sistema de financiación autonómica y aboga por poner en marcha esa armonización fiscal en los impuestos cedidos. «El Estado ha concedido un margen de maniobra muy importante que beneficia solo a las comunidades que tienen mucho poder recaudatorio, como es el caso de Madrid, que ingresa mucho por otros tributos como el que grava el juego o el IVA, por ejemplo», explica. «Nosotros en Extremadura hemos tenido tradicionalmente un problema de recaudación y lo hemos intentando suplir creando impuestos propios pero no podemos permitirnos una minoración de los tipos de gravámenes de la recaudación porque al final eso supone una merma en nuestros presupuestos. Creo que la armonización es lo único que a comunidades como la nuestra nos aseguraría unos mínimos de recaudación y mayor autonomía porque necesitaríamos menos transferencias del Estado». Solo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones deja a la comunidad más de 40 millones, aunque hay una previsión menor con los tramos fijados en 2015.

«La competencia entre comunidades no puede ser a base de rebajar impuestos y mucho menos rebajarlos sin criterios», defiende la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. Porque esto provoca deslocalizaciones, es decir, que los contribuyentes con mayor poder adquisitivo se muden de comunidad para pagar menos. Según calcula la consejera, alrededor de 3.000 extremeños han cambiado de domicilio fiscal con el objetivo de tributar menos en determinados conceptos. En esta lista estaría la Central Nuclear de Almaraz o Acorex. «Al final sucede lo de siempre, que los contribuyentes asalariados con rendimientos del trabajo somos los que soportamos una carga financiera que no nos permite la planificación fiscal. Yo no me puedo mover, pero un empresario o un jubilado si puede deslocalizarse, que es lo que está ocurriendo, entre otros, con el impuesto de sucesiones», concluye Manzano.