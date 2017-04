Hacienda obligará a cientos de empresas a comunicar sus ingresos semanalmente

Se avecinan importantes cambios para cientos de empresas extremeñas. La Agencia Tributaria estrenará el próximo 1 de julio una nueva forma de gestionar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de grandes compañías (las que factura más de seis millones al año) y de aquellas no tan grandes que están inscritas en el Registro Especial de Devolución Mensual del IVA.

Se trata de un novedoso sistema, denominado SII (sistema inmediato de información), que permitirá a Hacienda conocer casi a tiempo real la actividad económica de las empresas españolas. Desde que se ponga en marcha el próximo julio, las firmas tendrán que comunicar sus ingresos al fisco semanalmente. Dispondrán de cuatro días desde que emiten o reciben la factura para informar a Hacienda.

Para los expertos en tributos, este nuevo sistema es la mayor revolución que ha vivido este impuesto sobre el consumo desde que se implantó en 1985. El objetivo de esta medida, según la Agencia Tributaria, es tratar de mejorar la gestión del IVA y así la lucha contra el fraude, ya que el fisco tendrá en poco tiempo todas las facturas emitidas y recibidas por estas compañías. En todo el país se calcula que serán más de 63.000 las empresas que tendrán la obligación de sumarse a este sistema, lo que supone entre todas el 80% de la factutación del IVA en España. En el caso de Extremadura, serán las cerca de 250 empresas que facturan más de seis millones al año (según datos de 2015) más otras tantas que actualmente están en el registro de devolución mensual, conocido como Redeme.

SANCIONES / El Ministerio de Hacienda calcula que con este procedimiento automático aumentará la recaudación en unos 350 millones al año. Y habrá sanciones para las empresas que incumplan los plazos: entre 300 y 6.000 euros.

Los asesores avisan de la inquietud que se está generando entre las empresas. Ya hay grandes firmas que están enviando sus datos de facturas al sistema inmediato de información, de hecho se están haciendo pruebas en grandes compañías. Cuando el sistema esté a pleno rendimiento, la Agencia Tributaria podrá enviar un borrador de autoliquidación del IVA y las empresas tendrán que rellenar muchos menos formularios oficiales, pero hasta que llegue ese momento, reinan las dudas, sobre todo entre los negocios de pequeño y mediano tamaño.

«Es una locura, a estas alturas todavía no se sabe nada más allá de la normativa que se publicó en diciembre», destaca Javier Peinado, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). Señala que para cumplir con la obligación impuesta a partir de julio habrá que adaptar los equipos y programas informáticos para automatizar los procesos y todavía no hay información al respecto.

El secretario general de la Creex recuerda que aunque está trascendiendo que solo afectará a las compañías de mayor volumen de facturación, lo cierto es que también hay pymes que se integrarán en el nuevo sistema inmediato de información. Son aquellas que están en el Redeme porque exportan, ya que en la exportación hay unos diferenciales de IVA muy importantes y les interesa liquidar mensualmente, o también aquellas que pertenece al sector de la construcción y construyen edificios para vivienda (facturan al tipo reducido del 10% pero pagan al 21%, con lo cual tienen un diferencial elevado).

«CARGA DE TRABAJO» / «Al final son muchas las empresas que se van a ver afectadas. No hay micropymes pero sí hay pymes, que en la mayoría de los casos en la región están formadas por entre cuatro y nueve trabajadores y solo hay una o dos personas en administración, lo que supondrá una carga de trabajo. Creo que se ha sido poco sensible y no han tenido en cuenta que en el Redeme también hay pymes para las que es más difícil cumplir con esta obligación».

Peinado no duda de las ventajas del nuevo sistema en el futuro, pero de momento no resultará operativo. «A corto plazo fundamentalmente será una carga burocrática y una pérdida de competitividad importante. La única diferencia es que la Agencia Tributaria tendrá la información en cuatro días y ahora en el peor de los casos le llega en 45 días. ¿Tanto va a influir esa diferencia para evitar el fraude fiscal?», se pregunta.

«Es cierto que el nuevo sistema lo que va a suponer es eliminar otras obligaciones que hay ahora de presentación de declaraciones informativas, pero si lo hacemos a mitad del ejercicio contable los empresarios estaremos obligados a más carga burocrática, tendremos que presentar el modelo 390, el 347 y también el 340 por los meses que no ha estado operativo el nuevo sistema este año». Por eso, también considera que la fecha elegida para su puesta en funcionamiento no es la más idónea. «Lo lógico habría sido esperar al año siguiente para comenzar con este sistema en un nuevo año fiscal». La Creex espera que Hacienda de marcha atrás y aplace al menos hasta el próximo 1 de enero esta nueva medida.

Este cambio, asegura Peinado, está generando entre las empresas extremeñas «mucha incertidumbre, inquietud e inseguridad porque los empresarios se están planteando lo que ha sido su modus operandi hasta ahora».