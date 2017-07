La Junta considera «fundado y posible» el acuerdo presupuestario con Podemos

Aún no hay cifras sobre la mesa, pero ya se van dejando ver los posicionamientos. El Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Podemos tuvieron ayer una primera toma de contacto para tratar de llegar a un acuerdo que posibilite la aprobación de los presupuestos regionales de 2018. Se trata de un paso necesario para que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, que no cuenta con mayoría absoluta, pueda sacar adelante unas nuevas cuentas regionales como ya hiciera en los dos ejercicios anteriores con el beneplácito del PP. En esta ocasión, Podemos se ha adelantado en la negociación presupuestaria tras instar la semana pasada a la Junta a un encuentro previo al periodo vacacional que no ha tardado en materializarse.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, aseguró ayer que tras esta reunión inicial con Podemos «se han sentado las bases para un acuerdo fundado y posible, pero conscientes de las dificultades». Este extremo fue ratificado por el secretario general de la formación morada en Extremadura, Álvaro Jaén, quien reconoció que será «difícil» llegar a un acuerdo presupuestario con la Junta, ya que exigirá «altas dosis de generosidad por ambas partes». Cabe señalar que a esta primera mesa de negociación también asistieron la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña; el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, y la diputada de Podemos Jara Romero.

En relación a un posible encuentro con el resto de los partidos, la consejera mostró la «predisposición» que ha existido «siempre» por parte de la Junta para negociar con «todos» los grupos, al tiempo que reconoció estar a la espera de que PP y Ciudadanos respondan a este ofrecimiento. «Esto no es un juego de niños. Yo ofrezco a todos los grupos parlamentarios la negociación de los presupuestos; espero que me soliciten una reunión y me pongan encima de la mesa las cuestiones que, como ha hecho hoy Podemos, le interesan» para abordar la elaboración de las cuentas, destacó Blanco-Morales.

Según la consejera, el Ejecutivo autonómico ha avanzado mucho tanto en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria como en la «implementación de políticas que realmente restituyan a los ciudadanos derechos que les fueron recortados». Blanco-Morales apuntó que las «dificultades» son conocidas, de ahí la necesidad de trabajar para «mejorar» y hacer un presupuesto que obtenga el «respaldo necesario» en la Asamblea de Extremadura. «Nos queda un largo trabajo por delante», subrayó.

Para la titular de Hacienda, la negociación de las cuentas debe ser un trabajo «pausado», con «todos los datos encima de la mesa», y «sin desvirtuar el debate parlamentario de los presupuestos, que debe tener su lugar». Preguntada por los medios sobre la presencia de Valentín García en la reunión, indicó que obedece a la intención del Ejecutivo de «destacar el valor que para la Junta tiene el trabajo parlamentario». De hecho, la asistencia de García y la ausencia de Vara sorprendió a Jaén, al considerar que se abordaba una cuestión «importante».

voluntad negociadora // «La negociación va a ser difícil, pero que no sea por voluntad, hay una mayoría social de extremeños que esperan que este presupuesto, el tercero de la legislatura, no sea de recortes, y vamos a hacer todo lo posible para intentar hacer ver al gobierno que la vía que ha llevado hasta ahora era equivocada», manifestó Jaén. Durante el encuentro, Podemos trasladó a la Junta su «preocupación» sobre los ingresos de la comunidad y citó los informes de la AIReF en los que advierte de que la región ingresa 500 millones de euros menos en cada presupuesto, algo que «condiciona» los gastos.

Jaén señaló que si la Asamblea es el órgano que aprueba los presupuestos debe ser también el que modifique las partidas presupuestarias. En esta línea, avanzó que se han emplazado hasta septiembre para analizar qué previsiones de ingresos hay para el próximo ejercicio y qué vías se pueden articular para incrementarlos.

Sobre este asunto, Blanco-Morales recordó que hoy se publica el informe de los expertos, en el que la representante de Extremadura «ha fijado una posición muy crítica», que secundará la Junta. «No se trata de repartir lo que hay», sino que «hay que empezar por cuales son los ingresos y a qué políticas prioritariamente deben ir», que deben ser las que «facilitan la vida de los ciudadanos».

Para la consejera, ahora se trata de hablar de presupuestos y afirmó que estos «no conllevan necesariamente ni subida ni bajada de presupuestos». Por su parte, Jaén adelantó que en esta ocasión el modelo de Podemos será el de volver a «apostar por el desarrollo y no por la vía fiscal».