«La remolacha era muy rentable»

Si hay alguien que conoce el cultivo de la remolacha en la región, ese es Fernando Preciado, un agricultor almendralejense que se dedicó a su plantación durante más de una década, en la época de su apogeo con la antigua planta azucarera de La Garrovilla. Su dedicación a ese cultivo le valió el apodo con el que aún es conocido en su pueblo, «El Remolacha», un sobrenombre que él todavía porta con orgullo.

--¿Cuándo se dedicó al cultivo de la remolacha?

--Empecé a cultivar remolacha allá por el año 76-77 y me dediqué a ella durante unos 12 años. Depende del año producía más o menos, entre una y tres o cuatro hectáreas.

--¿Era un cultivo rentable?

--Era un cultivo muy rentable, más que la viña en Almendralejo, fíjate lo que te digo. Por aquella época se pagaba a 4 pesetas el kilo. Además de que la que cultivaba aquí tenía mucha riqueza, muchos grados: 17, 18, 19... La remolacha azucarera cuanto más grados tenga mejor se vende.

--¿Por qué abandonó su cultivo?

--Porque cerró la planta azucarera de La Garrovilla. Yo recolectaba la remolacha desde que acababa la feria de agosto hasta que comenzaba la vendimia. Todos los días me iba a La Garrovilla con mi tractor Barreiros 40 caballos, que echabas todo el día entre que ibas y volvías. Por eso me pusieron el mote de «El Remolacha», que me siguen llamando a día de hoy y que yo llevo con mucho orgullo.

--¿Tenía mucho movimiento la factoría?

--Sí. Se movían hasta 9.900 kilos al día si no recuerdo mal.

--Si abre la planta azucarera en Mérida, ¿volverá al cultivo de la remolacha?

--(Duda) Con la edad que tengo... 69 años... Yo soy un agricultor que ha cultivado todo lo que da la tierra: la remolacha, pimientos, viñas, olivos... Siempre he sido muy inquieto. Pues todavía con la edad que tengo sí, me lanzaba a cultivar la remolacha de nuevo. También es verdad que todo eso conllevaría una inversión muy importante en maquinaria. Habría que verlo.