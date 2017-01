La ley de extinción de incendios de Extremadura permitirá entrar en montes privados

El Consejo de Gobierno realizó ayer un pronunciamiento para la modificación de la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura para poder acceder a montes privados mediante una declaración de interés general, con carácter gratuito, en las zonas de alto riesgo de incendio.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, puso de manifiesto en rueda de prensa que en esas zonas de alto riesgo se realizarán planes de prevención y de defensa urgente en caso que se determinasen como interés general. La consejera ha asegurado que esto no se había hecho nunca y que hasta ahora la Administración tenía que entrar en montes privados a través de ejecución subsidiaria, en muchos casos con autorización judicial. Para el Gobierno regional, la frecuencia de los recientes incendios evidencian la necesidad de una constante supervisión de los Planes de Defensa en las Zonas de Alto Riesgo de Incendio.En ese sentido, García Bernal recordó que el incendio de Sierra de Gata (Cáceres), que comenzó en los Baldíos de Acebo, en un monte privado que no tenía ningún sistema de prevención y al que no pudieron llegar los medios de extinción de Extremadura.

A preguntas de los medios sobre si esta medida no afectará al derecho a la propiedad privada, la consejera ha manifestado la modificación que llevarán a cabo está contemplada en la Ley de Montes a nivel nacional, aunque es evidente que hay que declarar como interés general el lugar donde se acometan las acciones.A su juicio, se trata de una propuesta muy meditada, que además fue trabajada y anunciada en la Comisión de los Incendios de Sierra de Gata.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Reestructuración y reconversión del viñedo, conforme a la orden que se publicó el 10 de octubre de 2013, para dar salida a los proyectos de las cooperativas y de los consejos rectores por 7,4 millones de euros. Los más de siete millones de euros, financiados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), es la cantidad asignada por el Gobierno en la Conferencia Sectorial de 2016.

Para la Junta de Extremadura, este presupuesto tiene, además, la condición de ampliable o minorable en función de los derechos reconocidos o los compromisos de ingresos, por lo que podrán incrementarse en el caso de futuras asignaciones del Ministerio de Agricultura. Las medidas tienen como finalidad aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas, con el objetivo de favorecer la comercialización de los vinos a partir de las variedades proyectadas en estos planes.